Italiaanse premier eist ‘volle vuurkracht' van EU

De Italiaanse premier Giuseppe Conte herhaalt in een interview met de Süddeutsche Zeitung zijn pleidooi voor de uitgifte van Europese corona-obligaties. Hij spaart zijn kritiek niet op de Duitse en Nederlandse regering.

Conte waarschuwde de voorbije weken al meermaals dat het hele Europese project in gevaar is omdat het noorden van Europa te weinig solidariteit betuigt met de zwaar getroffen zuiderse landen Italië en Spanje. In de Süddeutsche trekt hij opnieuw aan de alarmbel.

'We ervaren de grootste schok sinds de laatste oorlog en daarom moet Europa een antwoord geven', zegt Conte. De EU moet volgens hem ‘alle beschikbare vuurkracht’ inzetten via de uitgifte van gezamenlijke obligaties. Hij beklemtoont dat het niet gaat om het collectiviseren van oude of toekomstige schulden, maar om een tijdelijke inspanning om één gezamenlijke crisis het hoofd te bieden.

De oproep komt enkele dagen voor een geplande videovergadering van Europese staatshoofden en regeringsleiders, komende donderdag. Daar moet duidelijk worden of er een manier gevonden kan worden om samen te werken die noord en zuid bijeenhoudt.

De uitgifte van gezamenlijke obligaties ligt erg gevoelig in enkele landen die hun staatsschuld onder controle hebben, zoals Duitsland en Nederland. Daar vrezen ze dat de Zuid-Europese landen wel willen profiteren van hun betere kredietwaardigheid, maar niet de nodige inspanningen willen doen om hun eigen schulden af te bouwen.