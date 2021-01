Italiaanse premier neemt ontslag om doorstart te kunnen maken

De Italiaanse premier Giuseppe Conte trekt dinsdagmiddag naar de president om zijn ontslag in te dienen. Met het manoeuvre wil hij een smadelijke nederlaag in de senaat voorkomen. Hij hoopt ook een nieuwe formatieopdracht te krijgen.

In Italië neemt de soap rond de toekomst van de centrumlinkse regering dinsdag een nieuwe wending. Net geen twee weken nadat de kleine centrumpartij Italia Viva de bestuursploeg van premier Giuseppe Conte aan het wankelen gebracht had, besliste de regeringsleider naar het presidentiële paleis te trekken om zijn ontslag in te dienen.

Conte maakte zijn beslissing dinsdagmorgen bekend tijdens een korte ministerraad. 'Ik bedank de hele ploeg, en elke minister afzonderlijk, voor elke dag die we de voorbije maanden samengewerkt hebben', zou de premier volgens bronnen in Italiaanse media tijdens de vergadering gezegd hebben.

Bondgenoten

Het ontslag van Conte komt niet als een verrassing. Al dagen was er speculatie over die optie. De premier slaagde er niet in nieuwe bondgenoten aan boord te halen om met een stabiele meerderheid voort te regeren tot het einde van de legislatuur in 2023.

De tijd speelde in het nadeel van Conte. Later deze week staat in de senaat een cruciale stemming gepland over de hervorming van justitie. Die dreigde in de huidige omstandigheden uit te draaien op een nederlaag voor de regering.

Die afgang wilde vooral de centrumlinkse Democratische Partij (PD), die samen met de Vijfsterrenbeweging het hart van de regering vormt, vermijden. Parlementsleden van de PD drongen er daarom maandagavond bij Conte op aan voor de vlucht vooruit te kiezen.

Doorstart

Het ontslag luidt niet noodzakelijk het einde van de politieke carrière van Conte in. Omdat de PD, de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse partij LeU hem nog altijd steunen, hoopt de premier van president Sergio Mattarella opnieuw een formatieopdracht te krijgen om daarna een doorstart te maken met een stabieler kabinet.

De president schrijft dus de volgende episode in de politieke soap. Vanaf woensdag zou Mattarella de leiders van de verschillende politieke partijen in het land ontvangen om de temperatuur te meten. Na die consultaties deelt hij een nieuwe formatieopdracht uit.

De kans is reëel dat de linkse, centrumlinkse en centrumpartijen in hun gesprekken met de president aangeven Conte een nieuwe gelegenheid te willen bieden om een stabiele regering op de been te brengen. Zij zijn allen beducht voor vervroegde verkiezingen. Volgens de peilingen draaien die uit op een zege voor de radicaal-rechtse partijen Lega en Fratelli d'Italia.

Dal

Mattarella kan ook aansturen op een regering van nationale eenheid onder leiding van een technocraat. Sinds het begin van de huidige politieke crisis duikt her en der de naam op van Mario Draghi, de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank, als redder in nood.