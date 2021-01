Italiaanse premier redt voorlopig vel van regering

De Italiaanse regering heeft dinsdagavond laat een vertrouwensstemming in de senaat overleefd. Maar de politieke crisis is niet bezworen.

Een zucht van verlichting. Die moet Giuseppe Conte dinsdagavond geslaakt hebben. Na een heftige tweedaagse in het parlement was hij erin geslaagd het vel van zijn regering - op zijn minst voorlopig - te redden. Maar dat heeft veel zweet en masseerwerk in de coulissen gekost.

De centrumlinkse bestuursploeg was vorige week woensdag aan het wankelen gegaan. Nadat ex-premier Matteo Renzi uit onmin met Conte's regeerstijl en beslissingen de twee ministers van zijn kleine centrumpartij Italia Viva uit de coalitie met de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) teruggetrokken had, was die plots haar meerderheid in de senaat kwijt.

De oppositie, met de uiterst rechtse partijen Lega en Fratelli d'Italia op kop, greep Renzi's demarche aan om aan te sturen op vervroegde parlementsverkiezingen. Peilingbureaus dichten hen veel kans op winst toe bij een stembusslag.

Salvini

Maar net als in de zomer van 2019 bewees Conte over een sterk overlevingsinstinct te beschikken. Nadat Lega-leider Matteo Salvini, gestuwd door hoop op een grote electorale triomf, de stekker uit het populistische experiment met de Vijfsterrenbeweging getrokken had, ging Conte tot het uiterste om de anti-establishmentpartij tot een verstandshuwelijk te verleiden met haar aartsrivaal, de PD, om zo Salvini's electorale plannen te doorkruisen.

De 56-jarige academicus, die nooit verkozen is en ook geen lid is van een politieke partij, zette de afgelopen dagen alles op alles om een vroegtijdig einde van de huidige legislatuur te voorkomen. Die loopt normaal tot 2023.

Tijdens speeches in de kamer en de senaat deed hij maandag en dinsdag een beroep op de verantwoordelijkheidszin van onafhankelijke en centrumpolitici, van pro-Europese partijen en van leden van Italia Viva die het niet eens waren met Renzi's manoeuvre. In volle coronapandemie en te midden van de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog zouden vervroegde verkiezingen bij de bevolking op groot onbegrip stuiten, betoogde de Italiaanse premier. Los van alle logistieke besognes die dat scenario met zich zou meebrengen.

Meerderheid

Nadat de horde in de kamer maandagavond vrij vlot genomen was, volgde een spannende dag in de senaat. Na een urenlang debat, gepaard gaand met de nodige chaos, kregen Conte en zijn ploeg uiteindelijk een meerderheid van de 321 senatoren achter zich.

Onverwacht zeiden ook twee leden van Forza Italia, de partij van oud-premier Silvio Berlusconi, 'sì'.

Van de 313 aanwezige senatoren stemden er 156 'sì'; 140 anderen stemden tegen. Zestien verkozenen onthielden zich en één bleef afwezig tijdens de stemming. Vooral in het midden en aan de linkerzijde van het politieke spectrum vond de regering broodnodige steun, net als bij enkele senatoren voor het leven, onder wie ex-premier Mario Monti.

Masseerwerk

Aan de stemming was heel wat masseerwerk in de coulissen voorafgegaan. Luitenanten van de premier draaiden de voorbije dagen overuren om voldoende senatoren tot een ja-stem te verleiden. Ze waarschuwden voor onrust op de financiële markten als de derde economie van de eurozone verzeild zou raken in een periode van politieke onzekerheid.

Zonder stabiele meerderheid in kamer en senaat wordt het lastig om de volgende weken en maanden comfortabel te besturen.

Het offensief liet Conte toe een onmiddellijk ontslag af te wenden. Maar de premier en zijn team zijn nog niet uit de gevarenzone. Zonder stabiele meerderheid in kamer en senaat wordt het lastig om de volgende weken en maanden comfortabel te besturen. Voor de goedkeuring van heel wat maatregelen, zoals beslissingen over de begroting, is een volstrekte meerderheid in het parlement vereist.