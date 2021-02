Italiaanse president kijkt naar ex-ECB-baas Draghi om regering te leiden

De Italiaanse president, Sergio Mattarella, heeft Mario Draghi woensdagmiddag bij zich ontboden. Meer dan waarschijnlijk vraagt hij de oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank een regering van nationale eenheid te vormen.

De politieke impasse in Italië is compleet. Tot die vaststelling kwam president Sergio Mattarella dinsdagavond na een onderhoud met Roberto Fico. Sinds vrijdag had de voorzitter van de Kamer naar uitwegen gezocht uit de crisis die de derde economie van de eurozone nu al drie weken in zijn greep heeft.

Maar overleg met verschillende politieke kopstukken in het land leerde Fico de voorbije dagen dat een doorstart van de centrumlinkse regering van premier Giuseppe Conte niet tot de mogelijkheden behoorde.

Zwartepiet

De Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij (PD), de ruggengraat van het vorige kabinet, lijken de zwartepiet door te schuiven naar Italia Viva. De kleine centrumpartij van ex-premier Matteo Renzi stortte Italië in de politieke crisis door drie weken geleden haar ministers terug te trekken uit de regering. Onenigheid over Contes manier van besturen en zijn beleid lagen aan de basis van die beslissing.

De afgelopen dagen poogde Fico Renzi’s partij, die rond 2 à 3 procent peilt, evenwel weer aan boord te krijgen van de coalitie. Maar die verkocht haar huid duur. Ze zou zware ministerposten en het vertrek van enkele kopstukken van de Vijfsterrenbeweging en de PD als pasmunt geëist hebben.

Die verzuchtingen waren voor de anti-establishmentbeweging en de centrumlinkse partij enkele bruggen te ver. En dus kon Fico niet anders dan vaststellen dat het water tussen de ex-coalitiegenoten te diep was.

Draghi

In een poging vervroegde verkiezingen te vermijden lijkt president Mattarella nu alle hoop te vestigen op Mario Draghi. Hij verwacht de oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank woensdag om 12 uur in zijn paleis in Rome.

De verwachting is dat het staatshoofd Draghi gaat vragen een regering van nationale eenheid op de been te brengen. ‘Ik heb de plicht alle politieke partijen op te roepen een regering met een hoog profiel te steunen’, klonk het in een mededeling van het Quirinale.

Draghi staat in eigen land hoog aangeschreven. Hij wordt gezien als de man die de eurozone uit het moeras haalde na de eurocrisis, met zijn belofte ‘al het nodige te doen’ om de Europese eenheidsmunt te redden.

Sinds hij in oktober 2019 afzwaaide als ECB-baas, was hij grotendeel van het publieke toneel verdwenen. Dat Mattarella hem nu sommeert, verbaast maar weinig Italianen. Sinds Renzi de regering in een crisis stortte, dook zijn naam al regelmatig op als potentiële redder in nood. Of een regering van nationale eenheid onder zijn leiding op voldoende steun kan rekenen in het Italiaanse parlement, is voorlopig koffiedik kijken.

Recessie

De nood aan krachtdadig bestuur is nochtans groot. Niet alleen waart het coronavirus nog flink rond in Italië. Het land heeft ook af te rekenen met de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dinsdag maakte het Italiaanse bureau voor de statistiek (Istat) nog bekend dat de derde economie van de eurozone in 2020 met 8,8 procent kromp.

In die omstandigheden zijn vervroegde verkiezingen een horrorscenario in de ogen van de president. ‘Een vervroegde stembusslag zou het land in een lange periode van onzekerheid storten’, klonk het. Volgens de peilingen stevenen de radicaal-rechtse partijen Lega van Matteo Salvini en Fratelli d’Italia op een zege af bij vervroegde verkiezingen.