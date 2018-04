Italiaanse president stuurt verkenner het veld in

De voorzitster van de Italiaanse senaat, Maria Elisabetta Alberti Casellati, moet tegen vrijdag nagaan of een regering van centrumrechts met de Vijfsterrenbeweging mogelijk is.

Daarom riep hij woensdag de hulp in van Maria Elisabetta Alberti Casellati. Mattarella vroeg de vertrouwelinge van ex-premier Silvio Berlusconi na te gaan of een huwelijk tussen de twee winnaars van de verkiezingen van 4 maart een optie is.