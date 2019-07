Italiaanse president verliest geduld met Salvini

Sergio Mattarella roept de Italiaanse vicepremier Salvini op knopen door te hakken. Wil hij voortgaan met de huidige regering of trekt hij de stekker eruit en lokt hij nieuwe verkiezingen uit?

Italianen die wel eens graag een gokje wagen op de uitkomst van een partijtje voetbal kunnen in afwachting van het begin van het nieuwe seizoen hun actieterrein misschien even verleggen naar de politieke wereld. En inzetten op de vraag hoelang de Italiaanse regering nog bestaat.

De afgelopen dagen liepen de spanningen tussen de uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging weer gevoelig op. De aanleiding voor het gekibbel was de benoeming van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie.

Het is het zoveelste dispuut sinds de twee partijen in juni vorig jaar in een verstandshuwelijk stapten. Over zowat elk belangrijk dossier gingen de coalitiepartners met elkaar in de clinch, of het nu ging over migratie, de aanleg van een hst-lijn van Lyon naar Turijn, de toekenning van meer autonomie aan de regio's of een fiscale hervorming.

Ultimatum

De animositeit werkte premier Giuseppe Conte zodanig op de zenuwen dat hij zijn vicepremiers, Matteo Salvini en Luigi Di Maio, vorige maand een ultimatum stelde: leg jullie geschillen bij en kies voluit voor dit project of ik stap op.

Als de huidige regering dan toch moet vallen, doet ze dat best nu zodat een nieuwe bestuursploeg, na vervroegde verkiezingen in september, dat budgettaire werk voor haar rekening kan nemen. Bronnen Quirinale

Na enkele verzoeningsgesprekken beloofden de leiders van de Lega en de Vijfsterrenbeweging Conte een goede maand geleden de strijdbijl te begraven. Maar het bestand hield dus niet lang stand. Salvini stuurde vrijdag zelfs zijn kat naar de ministerraad.

Tot ergernis van president Sergio Mattarella. Zijn geduld met Salvini is volgens Italiaanse media op. De centrumlinkse politicus zou de minister van Binnenlandse Zaken een deadline gegeven hebben. 'Beslis binnen de 48 uur wat je wil: voortgaan met de huidige regering of nieuwe verkiezingen uitlokken.'

Ontwerpbegroting

Dat Mattarella nu de forcing probeert te voeren, is geen toeval. Net als de andere Europese lidstaten moet Italië tegen half oktober zijn ontwerpbegroting voor 2020 indienen bij de Europese Commissie.

Schermvullende weergave De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini stuurde vrijdag zijn kat naar de ministerraad. ©EPA

'Als de huidige regering dan toch moet vallen, doet ze dat best nu zodat een nieuwe bestuursploeg, na vervroegde verkiezingen in september, dat budgettaire werk voor haar rekening kan nemen', luidt de redenering in het Palazzo del Quirinale.

Salvini staat in eigen rangen al langer onder druk om de stekker uit de regering te trekken. Niet alleen is de partij gefrustreerd omdat de Vijfsterrenbeweging voortdurend op de rem staat in dossiers die voor uiterst rechts prioritair zijn. In de peilingen hebben Salvini en co. ook de wind in de zeilen.

Gas terugnemen

Of de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken gehoor geeft aan het verzoek van zijn partijgenoten is moeilijk te voorspellen. De Milanees blaast voortdurend warm en koud.