Italiaanse regering sluit alle scholen en universiteiten

De maatregel gaat donderdag in en duurt tot midden maart. Italië hoopt zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De scholen en universiteiten in de ergst getroffen gebieden in Noord-Italië werden al zowat tien dagen geleden gesloten, maar nu geldt de maatregel ook voor het hele land, meldt het persbureau Ansa. In totaal 8,7 miljoen kinderen en studenten mogen tot midden maart thuisblijven.