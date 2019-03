Italiaanse regeringsruzie over hst Turijn-Lyon even ontmijnd

De Italiaanse regeringspartijen kopen tijd in het dossier van het miljardenproject. De kwestie zette de Italiaanse politiek de voorbije dagen onder hoogspanning.

De regeringspartijen staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie. De Lega steunt het project dat volgens de partij voor economische groei en nieuwe banen zal zorgen in het noorden van het land. De Vijfsterrenbeweging is tegen. Volgens de partij gaat het om verspilling van overheidsgeld.