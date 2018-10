Italiaanse rente opnieuw de hoogte in

Nervositeit over de onbetaalbare plannen van de Italiaanse regering duwt de Italiaanse rente op de financiële markten naar een nieuw record sinds 2014.

Voor het eerst sinds 2014 noteerde de Italiaanse rente op tienjarige staatsobligaties dinsdag boven de 3,7 procent. De spread met de Duitse Bund steeg rond de middag boven de 310 punten, het hoogste peil sinds juni 2013.

De verkoopgolf begon te rollen tijdens een toespraak van de Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria, die ironisch genoeg net tot kalmte opriep. Hij zit dan ook middenin het conflict tussen de hardliners in zijn regering en de zorgen over de Italiaanse financiële problemen elders in de eurozone.

Rome vaart namelijk op ramkoers met de Europese Commissie omdat het voor volgend jaar een begroting wil opmaken met uitgaven die het niet kan betalen. De regering is bijvoorbeeld van plan een basisinkomen in te voeren voor armen, belastingen te verlagen en de pensioenleeftijd naar beneden te halen. Daardoor is de regering van plan 2,4 procent van het bruto binnenlands product uit te geven dat ze niet heeft.

Vijanden van Europa

Dat geplande gat in de begroting - veel hoger dan dat in 2017 - leidde al tot kritiek van de Europese Commissie, die wijst op de onbetaalbaarheid ervan. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini noemde bureaucraten in Brussel daarop maandag 'de vijanden van Europa'.

Tria probeert beide kampen te verzoenen. 'Een constructieve dialoog met de Europese Commissie zal nu starten', zei hij dinsdag in het parlement, 'waarbij wordt gekeken naar de redelijke inhoud van het budget.' Omdat er geruchten zijn dat de Italiaanse regering bereid is de spread met de Duitse Bund te laten oplopen tot 400 punten, vroeg voormalig minister van Volksgezondheid Beatrice Lorenzin dinsdag aan Tria wat de 'limiet' van de regering is.

Geen besmetting