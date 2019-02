Italiaanse senaat blokt proces tegen Salvini voorlopig af

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini lijkt te ontsnappen aan vervolging in een migratiekwestie. Een senaatscommissie stemde dinsdag tegen de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de leider van de radicaal-rechtse Lega.

De zaak gaat terug tot augustus vorig jaar. Toen weigerde Salvini de Diciotti, een schip van de Italiaanse kustwacht dat 177 migranten opgepikt had, te laten aanmeren in een Italiaanse haven.

De minister van Binnenlandse Zaken eiste dat andere Europese lidstaten zich ertoe verbonden te helpen bij de opvang van de opvarenden. Pas nadat hij die toezegging gekregen had, was het schip welkom in Italië.