Italiaanse senaat effent weg voor vervolging Salvini

In Italië heeft Matteo Salvini juridische zorgen. Het beklaagdenbankje dreigt voor de leider van de uiterst rechtse Lega nu de senaat zijn onschendbaarheid opgeheven heeft. Hij riskeert tot 15 jaar cel.

In Italië dreigt opnieuw een politiek kopstuk voor de rechter te belanden. En deze keer gaat het niet om de flamboyante ex-premier Silvio Berlusconi. De twijfelachtige eer is nu weggelegd voor Matteo Salvini.

De leider van de uiterst rechtse Lega loopt al een tijdje in het vizier van justitie. Het parket in het Siciliaanse Palermo beschuldigt hem ervan in de zomer van 2019 zijn boekje te buiten gegaan te zijn. Als minister van Binnenlandse Zaken weigerde hij toen meer dan 100 migranten van boord te laten gaan van het schip Open Arms. Dat lag daardoor dagen voor de kust van Sicilië geblokkeerd. Salvini wordt onder meer beschuldigd van het illegaal opsluiten van mensen en van ambtsmisbruik.

Immuniteit

Tot nu kon justitie evenwel niet tot harde actie overgaan. Als senator genoot de 47-jarige Salvini parlementaire onschendbaarheid. Maar daaraan kwam donderdagavond een einde. Met 147 stemmen tegen 141 werd die immuniteit opgeheven. In februari had diezelfde senaat ook al eens de weg geëffend voor de vervolging van de Milanees in een ander dossier rond een migrantenschip.

Dit is een politiek proces. Als iemand denkt mij op die manier te verzwakken, dan heeft hij het bij het verkeerde eind. Matteo Salvini Lega-leider

Salvini houdt in beide gevallen vol niets verkeerd gedaan te hebben. 'Italië verdedigen is geen misdaad. Ik ben fier op mijn optreden, ik zou alles precies zo overdoen en ik zal nog zo handelen.' Salvini betoogt ook dat de blokkade van het schip een regeringsbeslissing was en dat premier Giuseppe Conte dus net zo goed verantwoordelijk is.

'Ik zal maar al te graag naar Sicilië gaan om mijn zaak te bepleiten. Ik ga deze avond met opgeheven hoofd naar huis. Dit is een politiek proces. Als iemand denkt mij op die manier te verzwakken, dan heeft hij het bij het verkeerde eind', zei de Lega-leider donderdagavond. Als het effectief tot een proces komt, kan Salvini tot 15 jaar cel krijgen.

Media-aandacht

De zaak kan de uiterst rechtse politicus op korte termijn weer de wind in de zeilen geven. Sinds de uitbraak van de coronacrisis in Italië was de Lega-leider wat naar de achtergrond verdwenen. Premier Conte ging met de meeste aandacht lopen. In de peilingen incasseerde Salvini's partij ook klappen. Ze schommelt rond 25 procent van de stemmen. Voor de coronapandemie noteerde ze op 36 procent.

De kostprijs van een proces kan op lange termijn heel hoog zijn. Want de beschuldigingen aan zijn adres zijn zwaar. Franco Pavoncello Italiaanse politoloog

'De beslissing om Salvini zijn onschendbaarheid af te nemen kan hem weer meer media-aandacht opleveren', zegt politicoloog Franco Pavoncello. 'Maar de kostprijs van een proces kan op lange termijn wel heel hoog zijn. Want de beschuldigingen aan zijn adres zijn zwaar.'