Italiaanse vicepremiers begraven strijdbijl voorlopig

Matteo Salvini en Luigi Di Maio beloven premier Giuseppe Conte ook naar een manier te zoeken om een Europese inbreukprocedure tegen de derde economie van de eurozone te vermijden.

'Stop het gehakketak, werk samen aan de uitvoering van het regeerakkoord of maak je op voor mijn ontslag en nieuwe verkiezingen.' Dat dreigement vuurde de Italiaanse premier Giuseppe Conte een week geleden af op zijn vicepremiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio.

Die stuurden Conte dinsdag hun antwoord: de boodschap is niet in dovemansoren gevallen. Na urenlang nachtelijk overleg met Conte beloofden de leiders van de uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging de strijdbijl te begraven, al dan niet tijdelijk.

Minimumloon

'We hebben een goede vergadering achter de rug. En we zijn het eens geraakt over gemeenschappelijke doelstellingen', stelden Salvini en Di Maio dinsdag na afloop van het topoverleg.

Onze gezamenlijke doelstelling is duidelijk: een inbreukprocedure vermijden. Tegelijkertijd blijven we streven naar duurzame economische groei, de creatie van jobs en lagere belastingen. We gaan de begroting niet bijsturen en de belastingen niet verhogen. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Die prioriteiten zijn niet nieuw: de invoering van een vlaktaks, de creatie van een minimumloon voor de zwaksten in de maatschappij en de schrapping van de automatische btw-verhoging in 2020.

Conte had zijn vicepremiers vorige week ook gevraagd niet steeds de confrontatie met Europa op te zoeken. Salvini en Di Maio garandeerden de premier tijdens het crisisoverleg alles in het werk te stellen om te voorkomen dat Italië op het Europese strafbankje belandt.

De Europese Commissie had de derde economie van de eurozone vorige week gewaarschuwd dat een inbreukprocedure dreigt omdat haar schuldenberg alleen maar blijft groeien. Vorig jaar klokte die af op 132,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) om in 2020 bij ongewijzigd beleid te stijgen tot 135,2 procent van het bbp.

Lippendienst

Maar in hoeverre is het Salvini en Di Maio menens met hun belofte zich te schikken naar de Europese regels? En deden ze in de nacht van maandag op dinsdag meer dan Conte lippendienst bewijzen?

We zijn een stichtend lid van de Europese Unie. We staan op hetzelfde niveau als Duitsland en Frankrijk. We hebben dan ook het recht om meer respect te eisen van Europa. Luigi Di Maio Italiaanse vicepremier

Enkele uitspraken van de twee vicepremiers dinsdag klinken de premier wellicht niet helemaal geruststellend in de oren. 'Onze gezamenlijke doelstelling is duidelijk: een inbreukprocedure vermijden. Tegelijkertijd blijven we streven naar duurzame economische groei, de creatie van jobs en lagere belastingen. We gaan de begroting niet bijsturen en de belastingen niet verhogen', zei Salvini.

Clementie

De hamvraag luidt hoe Italië een clash met Europa dan wel denkt te vermijden. De regeringsplannen dreigen het tekort op de begroting en de staatsschuld alleen maar te doen oplopen de komende maanden en jaren.