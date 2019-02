Italiaanse vicepremiers schieten met scherp op centrale bank

Matteo Salvini en Luigi Di Maio houden de instelling verantwoordelijk voor schandalen in de banksector waardoor duizenden Italianen hun spaargeld verloren. Met de belofte die spaarders te compenseren dagen ze Europa uit.

De Italiaanse vicepremiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio zakten zaterdag af naar Vicenza, een stad zowat 60 kilometer ten westen van Venetië. Ze hadden er afspraak met voormalige klanten van Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca, twee financiële instellingen die in 2017 de facto klinisch dood verklaard werden door de Europese Centrale Bank.

De toenmalige centrumlinkse Italiaanse regering besliste evenwel om 17 miljard euro uit te trekken om een faillissement te vermijden. Een deel van dat geld pompte de overheid in Intesa Sanpaolo zodat die Italiaanse grootbank de gezonde delen van de twee zwalpende Venetianen voor een habbekrats kon overnemen.

Daarnaast hield de staat verschillende miljarden beschikbaar om mogelijke verliezen te dekken op de afwikkeling van de slechte bankonderdelen. Voor de Italiaanse regering kwam het erop aan om de tienduizenden particulieren en kmo's die coöperant waren van de Noord-Italiaanse banken te ontzien.

'Frauderende bankiers'

Voor die gedupeerden schoten Salvini en Di Maio zaterdag met scherp op de 'frauderende bankiers'. Maar ook de Italiaanse centrale bank en beurswaakhond Consob kregen er flink van langs.

De directie van de Banca d'Italia en de Consob moet helemaal opgeschoond worden. Het volstaat niet een of twee mensen te vervangen. De stal moet volledig uitgemest worden. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

'De directie van de Banca d'Italia en de Consob moet helemaal opgeschoond worden. Het volstaat niet een of twee mensen te vervangen. De stal moet volledig uitgemest worden', fulmineerde Salvini.

'We zijn hier vandaag immers samen omdat zij hun job niet deden en niet voldoende toezicht uitoefenden op de banken. Ik hoop dat het gerecht zijn werk wel doet en dat die fraudeurs voor lange tijd achter de tralies vliegen', ging de leider van de radicaal-rechtse Lega voort.

Voormalige toplui van de twee Noord-Italiaanse banken moeten voor justitie terechtstaan omdat ze zwaar overgewaardeerde aandelen aan kleine investeerders verkochten en geld leenden aan klanten op voorwaarde dat die dat deels zouden gebruiken om die aandelen te kopen.

Kleine spaarders

In het Italiaanse parlement schiet normaal in maart een onderzoekscommissie uit de startblokken. Die moet nagaan wie verantwoordelijk was voor de praktijken die de Venetiaanse banken aan de rand van de afgrond brachten. De twee Italiaanse vicepremiers zijn vastbesloten toplui van de centrale bank en de Consob op de rooster te laten leggen.

Zodra we een concurrentie- of compensatieprobleem aanpakken, krijgen we een brief van de Europese Commissie. Die zegt ons dat we regels moeten volgen die - u gelooft het nooit - altijd de sterksten bevoordelen. Luigi Di Maio Italiaanse vicepremier

Daarnaast zijn Salvini en Di Maio van plan kleine spaarders te compenseren voor het verlies dat die leden. De regering van premier Giuseppe Conte zette daarvoor 1,5 miljard euro opzij.

Dergelijke compensatieregeling zou Rome opnieuw op confrontatiekoers met de Europese Commissie kunnen zetten. Die hanteert strikte regels in zo'n dossiers.

Europa

'Gaat Europa akkoord met een compensatiefonds? Prima. Maar ook als Europa het niet eens is, is dat nog altijd ok voor ons', stelde Salvini.

Na de Europese verkiezingen van mei bestaat dit Europa niet meer. Luigi Di Maio Italiaanse vicepremier

Di Maio deed ook zijn duit in het zakje. 'Zodra we een concurrentie- of compensatieprobleem aanpakken, krijgen we een brief van de Europese Commissie. Die zegt ons dat we regels moeten volgen die - u gelooft het nooit - altijd de sterksten bevoordelen', zei de leider van de Vijfsterrenbeweging.