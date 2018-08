Italië: 'Laat EU-reddingsschepen in verschillende lidstaten aanmeren'

Rome gaat donderdag tijdens een informele bijeenkomst van de Europese ministers van Defensie voorstellen dat Europese schepen met migranten niet uitsluitend in Italiaanse maar ook in Franse en Spaanse havens aanmeren.

De ministers van Defensie van de Europese Unie blazen donderdag verzamelen in Wenen voor een informele vergadering. Italië is alvast van plan om het migratiethema ter sprake te brengen.

Sinds een populistische regering drie maanden geleden aan de macht kwam, staat Rome een forser migratiebeleid voor. Vooral de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, liet de afgelopen maanden meer dan eens van zich horen.

Italiaanse havens

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde hij de Italianen de migratiestroom naar het Zuid-Europese land te laten opdrogen. 'Italië zal niet het reddingskamp van Europa worden', poneerde hij meermaals.

Daarom ontzegde hij in eerste instantie reddingsschepen van ngo's de toegang tot Italiaanse havens. De voorbije weken dobberden ook schepen van de Italiaanse kust- en zeemacht dagen rond op de Middellandse Zee omdat Salvini hen niet wilde laten aanmeren zolang andere Europese lidstaten zich niet bereid verklaarden de opvarenden op te vangen.

Om Europa tot meer solidariteit te dwingen, sprak de Italiaanse regering de afgelopen weken straffe taal. Vicepremier Luigi Di Maio dreigde er bijvoorbeeld mee de Italiaanse bijdragen aan de Europese Unie niet meer te betalen zolang er geen duurzame oplossing is.

Operatie Sophia

In een poging beweging te brengen in het dossier trekt de Italiaanse minister van Defensie, Elisabetta Trenta, donderdag met een nieuw voorstel naar de informele raad in Wenen. 'Ik zal in naam van de Italiaanse regering voorstellen enkele wijzigingen aan te brengen aan de afspraken rond de Sophia-missie, stelde ze op Facebook.

We leggen de bal in het kamp van de EU: door ons voorstel te aanvaarden kan de EU bewijzen dat ze een echte gemeenschap is. Elisabetta Trenta Italiaanse minister van Defensie

Operatie Sophia is een Europese militaire operatie tegen mensensmokkelaars in de Middellandse Zee waaraan meerdere lidstaten deelnemen. Ook ons land zette daarvoor al schepen in.

De missie staat momenteel onder Italiaans commando. Volgens de afspraken worden alle migranten die in de marge van Operatie Sophia gered worden, in een Italiaanse haven aan land gebracht.

Afwisselend aanmeren

'We vinden dat een onaanvaardbaar principe en willen het dan ook herzien', ging minister Trenta voort op Facebook. Ze gaf evenwel geen details over het Italiaanse voorstel.

Volgens de Italiaanse krant La Stampa wil Rome dat de reddingsschepen van Operatie Sophia afwisselend aanmeren in verschillende EU-lidstaten die grenzen aan de Middellandse Zee. 'Vooral Frankrijk en Spanje roepen we op meer samen te werken', vernam de krant in Italiaanse regeringskringen.