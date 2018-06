Italië en Malta weigeren vluchtelingenschip

'Zoveelste lading'

De vluchtelingen werden in de nacht van zaterdag op zondag gered door het schip van SOS Méditerranée tijdens zes operaties in de Middellandse Zee. Volgens de ngo bevinden zich aan boord van het schip onder meer 123 niet-begeleide minderjarigen, elf kleine kinderen en zeven zwangere vrouwen.

Volgens Salvini, die ook de leider is van de rechts-populistische Lega, is er 'dit keer iemand die nee zegt'. Hij gebruikte de hashtag #chiudiamoiporti: we sluiten de havens. De komst van vluchtelingen was een belangrijk thema bij de Italiaanse verkiezingen. Sinds 2014 zijn vanuit Noord-Afrika vele honderdduizenden migranten aangekomen in het land.