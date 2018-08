‘Italië gaat geen dwaze eisen stellen aan Europa'

De Italiaanse premier Giuseppe Conte poogde woensdag zijn Europese partners gerust te stellen. De spanningen op de financiële markten namen af.

De ogen van Europese leiders en beleggers waren woensdag weer even op Italië gericht. Want premier Giuseppe Conte liet zijn topministers voor de tweede keer in een week verzamelen blazen om te overleggen over de begroting voor 2019.

Naar dat project kijken velen met belangstelling uit. Een vraag brandt op ieders lippen: gaat de Italiaanse regering, gevormd door de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en antimigratiepartij Lega, Europa haar middelvinger tonen en de begrotingsteugels vieren?

De vraag komt niet uit de lucht vallen. In het regeerakkoord stelden de twee partijen de Europese begrotingsregels ernstig in vraag. Volgens hen zetten die een flinke rem op de economische groei. De Vijfsterrenbeweging en de Lega zijn ervan overtuigd dat de derde economie van de eurozone enkel een fikse duw in de rug kan krijgen als de overheid het geld laat rollen.

Enkele vooraanstaande leden uit de regering-Conte lieten zich de voorbije dagen in gelijkaardige bewoordingen uit. De Vijfsterrenbeweging drong aan op de snelle invoering van een soort minimuminkomen voor de armsten. De Lega hamerde op belastingverlagingen.

De uitspraken leidden de voorbije dagen tot zenuwachtigheid op de financiële markten. De rente op tienjarige obligaties liep weer op en ging even over 3 procent. Ook de spread, het renteverschil met Duitsland, tikte aan.

Sussende taal

Na afloop van het begrotingsoverleg woensdag poogde de Italiaanse premier de gemoederen te sussen. ‘We gaan met de Europese Commissie een ernstige, redelijke en moedige begroting uitwerken die onze belangen verdedigt. We zullen streng zijn, maar gaan geen onredelijke, dwaze eisen stellen aan Europa.'

De sussende taal miste haar effect niet. De rente op tienjarige obligaties zakte naar het laagste peil in bijna een week. Ook de spread zakte.

De spanningen op de financiële markten waren vlak voor het begrotingsoverleg al wat afgenomen na een interview met de Italiaanse minister van Economie Giovanni Tria in de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore. Ook hij had iedereen op het hart gedrukt dat ‘de geplande hervormingen compatibel zijn met de engagementen die Italië aanging tegenover Europa’.

Privatiseringen

Tria verzekerde dat de regering hogere sociale uitgaven en een lagere inkomstenbelasting zou financieren door in andere domeinen te besparen en oude fiscale aftrekposten af te schaffen. Daarnaast maakte de hoogleraar gewag van de privatisering van overheidsbedrijven.

Onder meer het belang van 68 procent dat de Italiaanse staat sinds 2016 aanhoudt in Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) moet volgens hem de deur uit. Met de opbrengst kan de immense schuldenberg - 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - wat gesloopt worden.

De verkoop van de participatie in BMPS kan evenwel spanningen in de regering creëren. De Lega is van oordeel dat de staat dat belang moet aanhouden.