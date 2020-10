Italië haalt voor het eerst gratis geld op

Italië beleeft dinsdag een primeur: voor het eerst zal de staat er tegen nulrente geld ophalen.

Ooit beslisten investeerders in Italië mee over het lot van regeringen, door de rente naar gevaarlijk hoge niveaus te sturen. Maar dat was tijdens de eurocrisis, een klein decennium geleden en dus een ander tijdperk. Dinsdag beleeft Rome een compleet andere mijlpaal: voor het eerst ooit zal het gratis lenen.

De Italiaanse schatkist veilt dinsdag leningen op drie jaar met een coupon van nul procent. Hoeveel geld er wordt opgehaald, wordt een test voor het land dat ooit als een van de meest risicovolle van de Europese Unie werd beschouwd en daardoor vaak een zorgenkind voor de euro.

Dat het Italië nu ondanks een schuldenberg die precorona al ruim meer dan 2.000 miljard euro groot was lukt om gratis te lenen, komt door een combinatie van factoren. De Italiaanse regering is - naar 's lands normen - vrij stabiel. Er is Europese steun: de Europese Unie heeft een corona-herstelplan en de Europese Centrale Bank blijft geld pompen in de economie en zal dat naar verwachting blijven doen.

Meer nog: de ECB-stimulus via bulkinkopen van (overheids)schulden wordt waarschijnlijk nog opgedreven omdat de centrale bank steeds duidelijker haar inflatiedoelstelling rateert.

De pandemie heeft in Europa, in schril contrast met de eurocrisis, het taboe over schulden doen sneuvelen. Recent riepen zowel hoofdeconoom Philip Lane als Isabel Schnabel, het invloedrijke Duitse lid in de zeskoppige ECB-directie, in toespraken op tot meer begrotingsstimulus.

'In tijden van grote onzekerheid, zoals tijdens deze pandemie, zullen private investeringen het gat niet dichtrijden', stelde Schnabel. 'Begrotingsstimulus is dus onmisbaar om de vraag te stutten en de langetermijnimpact van de crisis te milderen'.