Italië heeft regeerakkoord maar nog geen regering

In Italië hebben de Vijfsterrenbeweging en de Lega hun regeerakkoord rond. Voor de eurokritische populisten ook effectief kunnen beginnen regeren, moeten ze nog wel uitmaken wie de nieuwe bestuursploeg gaat leiden.

'Dit is een historisch moment. We hebben vandaag eindelijk de laatste hand gelegd aan het contract voor de regering van de verandering', stelde Luigi Di Maio, de leider van anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, vrijdagvoormiddag in een filmpje op zijn Facebookpagina.

'Het zijn 70 erg intense dagen geweest. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd te bereiken wat we in de verkiezingscampagne aangekondigd hadden', voegde hij eraan toe.

Leden aan zet

De 31-jarige politicus riep de leden van zijn partij dan ook op dit weekend groen licht te geven aan het regeerakkoord via een onlinestemming. 'Dan zal het dankzij jullie zijn dat we Italië gaan veranderen', besloot hij.

Opdat de leden van de Vijfsterrenbeweging zouden weten waarover ze stemmen, voegde Di Maio aan zijn boodschap een link toe naar het regeerakkoord. Dat telt ruim 50 pagina's en 30 punten.

De populisten zijn van plan het geld te laten rollen. Italianen die flirten met de armoedegrens, kunnen weldra rekenen op hulp van de regering: ze krijgen 780 euro per maand.

Aan de steun zijn wel voorwaarden verbonden. De burger in nood krijgt het geld enkel als hij arbeidsbemiddeling en opleidingssteun aanvaardt.

Gezinnen en bedrijven mogen zich ook op fiscale cadeautjes verheugen. Want de Lega en de Vijfsterrenbeweging zijn het eens geraakt over de invoering van een vlaktaks.

Er blijven twee tarieven over: 15 en 20 procent. Een geplande btw-verhoging verdwijnt in de prullenmand, net als de verhoging van accijnzen op brandstof.

Sancties tegen Rusland

Als Rome de volgende jaren cadeautjes uitdeelt en de teugels laat vieren, dreigt het op ramkoers komen te liggen met Europa. De Europese Unie hanteert immers strikte begrotingsregels.

We moeten Rusland als een economische en handelspartner zien, niet als een bedreiging.

De Lega en de Vijfsterrenbeweging sturen ook aan op een koerswijziging in het Europese Ruslandbeleid. 'We moeten Rusland als een economische en handelspartner zien, niet als een bedreiging', staat in het regeerprogramma.

Vooral in de crisissen in Libië, Syrië en Jemen kan Moskou volgens de populisten een sleutelrol spelen. 'Daarom is het opportuun de Europese sancties tegen Rusland op te heffen', menen ze.

De Europese Unie stelde in 2014 strafmaatregelen tegen Rusland in als reactie op de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim en de Russische inmenging in het conflict in Oost-Oekraïne.

Herverdeling vluchtelingen

Daarnaast dringen de Lega en de Vijfsterrenbeweging aan op een ander migratiebeleid. 'Het huidige beleid is onhoudbaar voor Italië', stellen ze.

We hebben vandaag eindelijk de laatste hand gelegd aan het contract voor de regering van de verandering. Luigi di Maio Leider Vijfsterrenbeweging

De anti-establishmentpartijen eisen dat Europa overgaat tot een verplichte en automatische herverdeling van vluchtelingen over alle Europese lidstaten op basis van objectieve en kwantificeerbare criteria.

Daarnaast is de beoogde bestuursploeg van plan de strijd aan te binden met smokkelaarsbendes en wil het de invloed van de georganiseerde misdaad in de vluchtelingenopvang terugdringen.

Een vertrek van Italië uit de eurozone heeft het definitieve regeerakkoord niet gehaald. Aan de maatregelen in de deal hangt volgens de laatste schattingen een prijskaartje van 108 tot 126 miljard euro.

Wie wordt premier?

Na ruim een week onderhandelen zijn de partij van Di Maio en de antimigratiepartij Lega van Matteo Salvini het weliswaar eens geraakt over het regeerakkoord. Maar dat betekent niet dat de ploeg van eurokritische populisten meteen uit de startblokken schiet.

Want de beoogde regeringspartners zijn het nog niet eens over de premier. Salvini stelt een veto tegen Di Maio en vice versa. De volgende dagen hopen de Lega en de Vijfsterrenbeweging een compromisfiguur te vinden.