Italië hervormt Justitie

De Italiaanse regering heeft een akkoord bereikt over een verregaande gerechtelijke hervorming. De kans op verjaring wordt drastisch ingeperkt.

De hervorming van de Italiaanse rechtsgang is al jaren een heikel politiek punt. Een diepgaande hervorming was een van de beloften die de Italiaanse premier Mario Draghi aan Europa deed in ruil voor relancegeld.

Na weken politiek getouwtrek kwam het in de nacht van donderdag op vrijdag tot een compromis in de coalitieregering. Vooral de populistische Vijfsterrenbeweging had het moeilijk met de voorgestelde hervorming.

Voor minister van Justitie Marta Cartabia bestond de belangrijkste uitdaging erin een strak tijdschema op te zetten voor het verloop van een proces. De Vijfsterrenbeweging vreesde net als heel wat procureurs dat het schema aanleiding zou geven tot het afbreken van duizenden processen, waardoor verdachten zomaar zouden vrijkomen. In het compromis zijn technische aanpassingen doorgevoerd om dat te voorkomen.

Witteboordencriminaliteit

Het Italiaanse gerechtelijke systeem kent drie trappen in de beoordeling. Naast de basisprocedure zijn twee beroepsprocedures mogelijk. Door de lange duur van de processen doven heel wat zaken uit omdat de geldige rechtstermijn is verstreken, vooral bij witteboordencriminaliteit.