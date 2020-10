Italië noteert recordaantal besmettingen

In Italië werden de afgelopen 24 uur ruim 31.000 coronabesmettingen geregistreerd. Zelfs in het voorjaar was dat aantal nooit zo hoog.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde vorige week al strengere maatregelen aan. Sinds deze week zijn bioscopen, theaters, fitnesscentra en zwembaden gesloten. Cafés en restaurants sluiten om 18 uur.

200 overlijdens Donderdag bezweken meer dan 200 mensen aan Covid-19. Dat was al niet meer gebeurd sinds midden mei.

Die maatregelen tonen voorlopig geen effect. Vrijdag tekende Italië voor ruim 31.000 besmettingen, 4.000 meer dan de dag ervoor. Donderdag bezweken meer dan 200 mensen aan Covid-19. Dat was al niet meer gebeurd sinds midden mei. Opgeteld telt Italië al ruim 38.000 dodelijke coronaslachtoffers.

Het almaar sneller woekerende virus dwong eerder deze week verschillende Europese landen al tot strengere maatregelen. Frankrijk en in mindere mate Duitsland gingen over tot een gedeeltelijke lockdown. In Tsjechië, na België het zwaarst getroffen land in Europa, is de noodtoestand verlengd tot 20 november.