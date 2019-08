Italië op weg naar regering-Conte bis

Over de samenstelling van de bestuursploeg en het regeerakkoord hopen de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij het de volgende dagen eens te raken. Ook de leden van de Vijfsterrenbeweging kunnen nog roet in het eten gooien.

'De nieuwe regering luidt een nieuw tijdperk in Italië in', stelde Nicola Zingaretti, de leider van de Democratische Partij, na afloop van zijn onderhoud met het staatshoofd.

Met het 'politieke akkoord' lijkt de regering van de Vijfsterrenbeweging en de uiterst rechtse Lega van Matteo Salvini definitief verleden tijd. Zingaretti zei woensdag op een partijmeeting dat 'Salvini geïsoleerd en verslagen is'.

Aartsrivalen

Aan de deal gingen harde onderhandelingen vooraf. Verbazen hoeft dat niet. De Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij (PD) zijn al jaren elkaars aartsrivalen. Voor de anti-establishmentpartij van Luigi Di Maio staat centrumlinks symbool voor de oude politieke cultuur waartegen ze sinds haar ontstaan in 2009 ageert. Het was mede door de tirades tegen de PD dat de links-populisten de parlementsverkiezingen van maart 2018 als grote triomfator wisten af te sluiten.

Dat de twee linkse rivalen nu wellicht toch de handen in elkaar slaan, is vanuit electoraal standpunt niet onlogisch. Zij hebben het meest te verliezen als de Italiaanse kiezer dit najaar opnieuw aan zet zou komen.

Volgens het Italiaanse digitale magazine YouTrend dreigt de Vijfsterrenbeweging 114 van haar 216 kamerzetels kwijt te spelen als de peilingen het bij het rechte eind hebben. Bij de PD zouden zowat de helft van de volksvertegenwoordigers op zoek moeten naar een nieuwe job, terwijl de uiterst rechtse Lega van Matteo Salvini haar fractie zou zien verdubbelen in omvang.

Startblokken

De Italiaanse premier Giuseppe Conte krijgt donderdag van president Sergio Mattarella wellicht de opdracht een nieuwe regering op de been te brengen. Die zal bestaan uit de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij.

Als Conte er de volgende dagen in slaagt een regeerprogramma en een bestuursploeg in elkaar te boksen, kan hij weldra uit de startblokken schieten met de ploeg-Conte bis.

Tenzij de leden van de Vijfsterrenbeweging nog roet in het eten gooien. Partijleider Luigi Di Maio is van plan hen volgende week de kans te geven zich uit te spreken over een eventuele regeringsdeal met de PD.