Italië plant draconische maatregelen tegen virus

Tot dusver werden slechts enkele beperkte gebieden in Nood-Italië als rode zone beschouwd en in quarantaine geplaatst. De regering vraagt nu aan de bevolking om niet te reizen naar of te vertrekken uit de regio Lombardije en elf provincies, waaronder Venetië, Parma, Rimini en Treviso. Italië bestaat uit 20 regio's die zijn onderverdeeld in 110 provincies.