Italië sluit aan bij omstreden Chinese zijderoute

Rome is de eerste grote westerse economie die het Chinese investeringsproject omarmt. Critici waarschuwen dat de Italianen een paard van Troje binnenhalen.

Onder de goedkeurende blik van de Chinese president Xi Jinping zette de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maoi, die ook bevoegd is voor Industriebeleid, zaterdag zijn handtekening onder een 'memorandum of understanding' met de Chinese regering. De ceremonie was het hoogtepunt van een driedaags bezoek van Xi aan Italië.

Door het memorandum maakt Italië voortaan deel uit van het Belt and Road Initiative (BRI), oftewel 'nieuwe zijderoute'. Dat is een investeringsproject dat Xi enkele jaren lanceerde om de oude handelsroutes naar het Westen nieuw leven in te blazen. Xi beweerde 1.000 miljard te pompen in allerlei projecten in tientallen landen.

2,5 miljard Contracten Italië en China tekenden zaterdag een reeks contracten ter waarde van 2,5 miljard euro.

Wat de Italiaanse demarche nu precies oplevert, is onduidelijk. De populistische regering is dringend op zoek een manier om de export op te krikken en extra investeringen aan te trekken. Di Maio tekende zaterdag al een rist contracten met Chinese bedrijven, goed voor 2,5 miljard euro. Dat kan volgens hem oplopen tot 20 miljard.

Critici waarschuwen echter dat de Italianen een paard van Troje binnenhalen. China zou vooral uit zijn op de controle van strategische sectoren, zoals de havens en de telecom. In een aantal landen hebben de Chinezen als cruciale infrastructuur in handen gekregen omdat de lokale autoriteiten hun leningen niet konden afbetalen.

Trumps handelsoorlog

Dat Italië zich inschrijft in Xi's 'nieuwe zijderoute' botste op forse kritiek. Zeker in Washington, waar president Donald Trump een ware handelsoorlog tegen China voert, werd met onbegrip op de Italiaanse beslissing gereageerd. De VS waarschuwden Rome dat de zijderoute alleen maar de Chinese belangen dient en dat Italië niets te winnen heeft.

Ook in de Europese Unie kwam de Italiaanse vrijage met Peking ongelegen. De EU-leiders proberen immers uit alle macht om een blok te vormen tegen China. Het gevoel heerst dat de Chinezen vaak profiteren van het gebrek aan een eensgezinde houding van de Europeanen. En dat ze vaak de verdeeldheid in Europa aanwakkeren.

Afgelopen week raakten de EU-leiders het op hun top in Brussel eens over een strategie, waarbij de Unie haar gewicht als handelsblok inzet om de druk op de Chinezen te verhogen. Dat betekent dat de EU ijvert voor gelijkwaardige relaties, waarbij Europese bedrijven dezelfde kansen krijgen op de Chinese markt als omgekeerd.