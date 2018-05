Italië stevent af op nieuwe verkiezingen

De Italiaanse politiek zit in een complete impasse nu de regeringsvorming is mislukt. Mogelijk komen er nieuwe verkiezingen.

De Italiaanse president Sergio Mattarella sprak zondag zijn veto uit tegen de benoeming van euroscepticus Paolo Savona als minister van Financiën. Die was naar voren geschoven door de Vijfsterrenbeweging en de Lega, de twee partijen die samen een regering willen vormen.

In een reactie gooide gedoodverfd premier Giuseppe Conte de handdoek in de ring. Conte (53) werd vorige week door de twee partijen, die de verkiezingen van 4 maart hadden gewonnen, aangeduid als formateur. Hij ontmoette president Mattarella zondagavond en gaf vervolgens zijn formatie-opdracht terug.

'Ik kan u verzekeren dat ik een maximum aan inspanningen en aandacht heb geleverd om deze taak tot een goed einde te brengen en dat ik dit heb gedaan in een klimaat van volledige samenwerking met de leiders van de politieke krachten die mij hebben aangewezen', zei Conte tegenover de pers.

De mislukte regeringsvorming maakte de politieke impasse compleet in Italië, de derde grootste economie van de eurozone. Mogelijk komen er nieuwe verkiezingen, en in afwachting daarvan een technocratische overgangsregering.

Mattarella heeft alvast Carlo Cottarelli, een voormalig topfunctionaris van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), uitgenodigd om maandag langs te komen. Naar verluidt is de econoom de beoogde kandidaat om een noodregering te vormen. Cottarelli was van 2008 tot 2013 directeur fiscale zaken bij het IMF. Verwacht wordt dat een technocratische regering onder zijn leiding alleen voor de korte termijn is bedoeld.

'Onacceptabel'

Vijfsterren-voorman Luigi Di Maio noemt het afwijzen van de 81-jarige Savona 'onacceptabel'. 'Italië heeft een groot probleem en dat wordt democratie genoemd', zei Di Maio. Volgens hem kunnen in Italië mensen die veroordeeld zijn voor belastingfraude of verdacht zijn van corruptie minister worden, maar 'kan je geen minister van Economie worden als je kritiek op Europa hebt geleverd'.

Later op zondagavond ging Di Maio nog een stap verder. De populistische politicus wil dat het Italiaanse parlement president Mattarella afzet vanwege de weigering om Savona te benoemen. Di Maio zei op televisie dat hij artikel 90 van de Italiaanse grondwet wil inroepen. Op die manier zou het staatshoofd kunnen beschuldigd worden van 'hoogverraad' of 'schending van de grondwet'.

'Door deze crisis naar het parlement te brengen, vermijden we dat ze zich verspreidt buiten het parlement', zei hij later voor zijn aanhangers, die verzamelden in Fiumicino, in de buurt van Rome. 'Met de Lega hebben we de meerderheid, en de Lega kan ons niet in de steek laten, ze moet tot het einde doorgaan.'

Hoogverraad

Artikel 90 van de Italiaanse grondwet bepaalt dat het staatshoofd geen verantwoording moet afleggen voor handelingen die hij stelt tijdens de uitoefening van zijn ambt, tenzij in het geval van 'hoogverraad' of 'schending' van de grondwet. In dat geval moet in de plenaire vergadering van het parlement een absolute meerderheid hem beschuldigen.

'Laat ons duidelijk zijn: wat is het punt van verkiezingen als regeringen worden bepaald door kredietratingbureaus en financiële lobbygroepen?' Luigi Di Maio Frontman Vijfsterrenbeweging

Matteo Salvini, de leider van de extreemrechtse Lega en een bondgenoot van Di Maio, zei op zijn beurt dat hij zich later zou uitspreken over de afzetting. Maar hij spaarde zijn kritiek op de president niet.

Salvini had er al mee gedreigd dat 'er geen regering zal zijn indien er voorwaarden worden gesteld'. Hij zei dat de Italianen opnieuw naar de stembus moeten als er geen zekerheid is dat de partijen vrij kunnen werken. 'We hebben wekenlang dag en nacht gewerkt om een regering te vormen die opkomt voor de belangen van de Italianen', zei Salvini. 'Maar iemand heeft nee gezegd.'

Ook Di Maio verwees naar krachten die democratische gang van zaken zouden tegenwerken. 'Laat ons duidelijk zijn: wat is het punt van verkiezingen als regeringen worden bepaald door kredietratingbureaus en financiële lobbygroepen?', schreef de frontman van de Vijfsterrenbeweging op zijn Facebook-pagina.

Vrijdag had ratingbureau Moody's ermee gedreigd de kredietwaardigheid van Italië met te verlagen naar aanleiding van de plannen van Di Maio en Salvini.

Euro

Bij de verkiezingen van 4 maart was de Vijftsterrenbeweging met 32 procent van de stemmen als sterkste uit de bus gekomen, coalities van partijen niet meegerekend. Niemand behaalde een duidelijke meerderheid in het parlement.