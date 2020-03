Italië stuurt versterking van twintigduizend zorgverleners naar ziekenhuizen

De Italiaanse regering heeft beslist om twintigduizend extra zorgverleners te sturen naar de ziekenhuizen om de epidemie van het nieuwe coronavirus te bedwingen. Ze maakt het ook mogelijk om artsen op pensioen terug te roepen.

Italië is op dit moment het ergst getroffen land van Europa. De regering nam de maatregel tijdens een nachtelijke marathonvergadering. Ze zou nodig zijn om het aantal bedden op intensieve zorgen op te trekken van 5.000 naar 7.500, oftewel een stijging met 50 procent.

Ook is het de bedoeling om het aantal plaatsen in de afdelingen pneunomologie en besmettelijke ziekten te verdubbelen. Er zouden in totaal 5.000 gespecialiseerde artsen aangeworven worden, 10.000 verpleegkundigen en 5.000 verpleeghulpen. Vanwege de hoogdringendheid van de situatie voorziet het decreet in de mogelijkheid om artsen op pensioen aan te werven.

Hotels

Al die maatregelen zouden 1 miljard euro kosten. In totaal is 7,5 miljard euro vrijgemaakt in de strijd tegen het Covid-19-virus, aldus de regering een persbericht. 'Om het hoofd te bieden aan de buitengewone en dringende uitdagingen vanwege de verspreiding van Covid-19, om een essentieel niveau van hulpverlening te garanderen, en om het aantal bedden op intensieve zorgen in het hele land op te drijven.'

Prefecten krijgen overigens ook de mogelijkheid om hotels op te eisen om er personen in quarantaine onder te brengen.

Rechtbanken

Verder is er 50 miljoen euro steun toegezegd aan bedrijven die beschermingsmaskers produceren of andere nuttige producten in de strijd tegen de epidemie.