Italië verplicht coronapas ook in restaurant en museum

Italië maakt een coronacertificaat verplicht voor wie binnen wil in een restaurant, bar of museum. De regel gaat op 6 augustus in en geldt ook in musea, sportscholen en zwembaden. Op terrassen is het certificaat niet nodig.

Italië gaat de 'green pass' - het equivalent van ons coronacertificaat - op meer locaties verplichten. De deltavariant veroorzaakt een toename van het aantal besmettingen. 'De deltavariant vormt een bedreiging omdat die zich zo snel verspreidt', zegt de Italiaanse premier Mario Draghi. Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza dringt er bij de bevolking op aan om zich te laten vaccineren.

De gezondheidsautoriteiten in Italië registreerden donderdag meer dan 5.050 nieuwe besmettingen en 15 overlijdens ten gevolge van het coronavirus op 24 uur tijd. Ruim 53 procent van de volwassen bevolking is volledig gevaccineerd in Italië.

Eén dosis volstaat

De Italiaanse regering hoopt dat de verspreiding vertraagt, door op meer plaatsen een coronacertificaat te verplichten. Vanaf 6 augustus is de pas ook verplicht in musea, theaters, themaparken, casino's, sportscholen, zwembaden, sportstadions, concertzalen en de binnenruimtes van cafés en restaurants. Op het terras of in de buitenlucht is het coronacertificaat niet nodig. Discotheken blijven overigens gesloten.

Italianen krijgen al een 'green pass' na één vaccinatiedosis. Andere landen, zoals Frankrijk, zijn strenger en eisen een volledige vaccinatie. Wie nog geen prik kreeg, moet een negatieve (snel)test van maximaal 48 uur oud voorleggen of een herstelbewijs van maximaal zes maanden oud. De green pass is verplicht voor alle Italianen vanaf 12 jaar.

Wat met jongeren?

Wat de nieuwe regels precies voor toeristen betekenen, is nog niet duidelijk

Wat deze regels precies voor toeristen betekenen, is nog niet duidelijk. Toen Frankrijk de coronamaatregelen verstrengde, kwam er later een uitzondering voor 12- tot 17-jarigen. Die leeftijdscategorie had immers nog geen kans gehad om zich volledig te laten vaccineren. Dat is belangrijk voor toeristen, omdat gezinnen met tieners anders erg vaak een PCR-test zouden moeten laten afnemen. De Italiaanse overheid heeft voorlopig nog niet gezegd of tieners en/of toeristen een uitzondering krijgen. Als dat niet zo is, moeten Belgen zich aan de lokaal geldende maatregelen houden.