Italië weert cruiseschepen uit centrum van Venetië

Vanaf 1 augustus zijn grote cruisschepen niet langer welkom in het historische centrum van de Italiaanse stad van het water.

Na jaren van twijfel en discussie komt het er eindelijk van. De Italiaanse regering verbiedt schepen van meer dan 25.000 ton om nog door het ondiepe Giudecca-kanaal te varen, langs het bekende San Marcoplein. 'Ik ben trots op de belofte die is nagekomen', schrijft de Italiaanse minister van Cultuur Dario Franceshini in een tweet.

De politicus verwijst daarmee naar de druk die de Unesco eerder deze week had gezet. De culturele organisatie van de Verenigde Naties had ermee gedreigd Italië op een zwarte lijst te zetten, omdat het land talmde om in te grijpen.

Italië stond al langer onder druk om grote schepen de toegang te ontzeggen tot de binnenstad, die erkend is als Unesco-werelderfgoed. Ze vervuilen het ecosysteem en bedreigen de stabiliteit van de gebouwen, luidt de voornaamste kritiek.

Tot voor het coronajaar 2020 brachten cruiseschepen jaarlijks miljoenen toeristen naar Venetië. Dat verliep niet zonder slag of stoot: in juni 2019 raakten vijf mensen gewond nadat een cruiseschip een toeristenboot geramd had.

Geen oplossing

Vanaf volgende maand moeten de cruiseschepen in principe aanmeren in de industriehaven van het nabijgelegen Marghera. Maar dat vormt een probleem omdat de aanlegplaats voor passagiersschepen nog niet klaar is.