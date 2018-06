Italië weigert opnieuw schip met geredde migranten

59 migranten die door een Spaanse ngo op de Middellandse Zee zijn gered, zijn volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini niet welkom in Italië.

De Spaanse ngo Proactiva Open Arms twitterde dat zijn schip met 59 geredde migranten, die vertrokken waren vanuit Libië, koers zet naar een 'veilige haven', maar dat het onmogelijk is te zeggen waar het zijn anker zal uitwerpen. 'Ondanks de obstakels blijven wij het leven van onzichtbare mensen beschermen. Hun verhalen over wat zij in Libië hebben meegemaakt zijn afgrijselijk', aldus de organisatie.