Italië woest op 'hypocriet' Europa

Italië reageert woest op het uitblijven van een Europees akkoord over de verdeling van migranten aan boord van het marineschip Diciotti.

Europees overleg in Brussel over een meer structurele oplossing voor de verdeling van migranten die per schip de Middellandse Zee oversteken, eindigde vrijdag in Brussel zonder concrete resultaten. In de marge van dit overleg werd ook geen doorbraak bereikt over de verdeling van de 150 opvarenden op het schip Diciotti van de Italiaanse kustwacht, dat sinds maandag aangemeerd ligt in de Siciliaanse havenstad Catania.

Italië reageerde verbolgen op de mislukte gesprekken. De regering in Rome stapelde vrijdag de dreigementen ten aanzien van de Europese Unie nog verder op. De 150 migranten die vastzitten op de Diciotti zetten zelf druk op Rome met een hongerstaking.

'Kloof tussen woorden en daden'

Europa faalt op de eigen principes van solidariteit en verantwoordelijkheid. Giuseppe Conte Premier Italië

De Italiaanse premier, Guiseppe Conte, liet op zijn Facebookpost de kritiek de vrije loop. 'Europa faalt op de eigen principes van solidariteit en verantwoordelijkheid'. Hij wees erop 'dat er een grote hypocriete kloof gaapt in Europa tussen de woorden en de daden'.

Luigi Di Maio, leider van de vijfsterrenbeweging, de belangrijkste partij in de regering, had Europa donderdag een ultimatum gesteld: hij eiste uiterlijk vrijdag een plan voor de verdeling van 150 migranten op de Diciotti. Hij dreigde ermee de Italiaanse bijdrage aan de Europese begroting in te houden als er afdoend plan op tafel kwam.

De Europese Commissie reageerde afgemeten op dit dreigement. 'Europa werkt op basis van regels, niet op grond van dreigementen,' zei een woordvoerder.

Diezelfde woordvoerder beklemtoonde ook dat het nog nooit gebeurde dat een land weigerde de bijdragen aan de Europese begroting te betalen. De betaling is een van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de EU-verdragen. In de praktijk vraagt de Commissie maandelijks een twaalfde op van de bijdragen van de lidstaten.

Rome op ramkoers

Italië ligt steeds meer op ramkoers met Europa, sinds het aantreden van de ongewone coalitie tussen Lega en Vijfsterrenbeweging begin juni. Minister van Binnenlandse Zaken en de sterke man van de Lega, Matteo Salvini, was tot nog toe het meest vocaal tegenover Brussel. Hij beloofde bij zijn aantreden dat 'Italië niet langer het migrantenkamp van Europa zou zijn' en handelt daar ook naar.

Zo weigert Salvin systematisch om boten met migranten toegang te verlenen tot Italiaanse havens en eist hij solidariteit bij de verdeling van de opvarenden. Zelfs de Diciotti, een schip van de Italiaanse kustwacht dat 177 migranten had opgepikt, mocht aanvankelijk niet aanmeren. Maandag mochten de 27 minderjarigen van boord gaan in Catania. De 150 volwassenen moesten op het schip blijven tot er een akkoord is over solidaire verdeling.

Duurzame oplossing nodig

De Europese Commissie had twaalf landen uitgenodigd voor overleg over het aanslepende vluchtelingenprobleem op de Middellandse Zee. Nu wordt schip per schip bekeken welke landen migranten willen opnemen. De EU-Commissie bemiddelt bij die verdeling.

Maar zo'n oplossing is onhoudbaar op termijn, erkent het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Ze nodigde de twaalf landen die het meest betrokken zijn als toegangshaven of opvangland uit voor overleg in Brussel over een structureler oplossing.

Behalve Italië namen Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en Spanje deel aan de gesprekken, zo melden Europese bronnen. Belgisch staatssecretaris voor Migratie, Theo Francken, liet donderdag al verstaan dat hij geen migranten van de Diciotti wil opnemen.

Onvrede over Italiaanse chantage

De Europese leiders kwamen op de Europese top in juni een overeen om controlecentra op te zetten in Europa voor de opvang van de migranten in Europa en ontschepingsplatformen voor de kust van Noord-Afrika. Maar het blijft voorlopig bij concepten. geen enkel land is kandidaat voor de centra of platformen?

EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zint al langer op een duurzamer oplossing, onder meer door de oprichting van een echte Europese grenswacht die naam waardig en een Europese politie die op dezelfde manier de buitengrenzen in Europa controleert. Juncker houdt op twaalf september zijn jaarlijkse 'State of the Union' in Straatsburg waar hij nieuwe initiatieven in verband met migratie wil ontvouwen. De meeting met de twaalf landen vrijdag in Brussel gold dan ook als een eerste test van bepaalde van die voorstellen.

De overige EU-partners zijn de Italiaanse druk beu aan het worden. 'Voor Italië was de verdeling van de opvarenden van de Diciotti het belangrijkste gespreksonderwerp vandaag, maar wij willen vooral werken aan een duurzame oplossing, zegt een EU-diplomaat.

Begrotingsperikelen

Dat nu ook Di Maio zicht mengt in het anti-Europadebat heeft met het drama van de brug in Genua én met de Italiaanse begrotingsperikelen te maken. De Italiaanse regering wil de strenge Europese begrotingsregels aan kant schuiven en zorgt zo voor onrust op de financiële markten.