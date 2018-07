Italië zoekt deal met EU over opvang 450 migranten

Rome weigert twee schepen met zowat 450 vluchtelingen te laten aanmeren zolang de andere Europese lidstaten er niet mee ingestemd hebben hen onmiddellijk op te vangen.

Het migratiedossier is ook dit weekend weer de inzet van een partijtje armworstelen tussen de Italië en de andere Europese lidstaten. De bal was vrijdag aan het rollen gegaan. Toen belandde een houten vissersboot met zowat 450 migranten in de internationale wateren.

Het vaartuig was 's morgens vanuit Libië vertrokken. Toen het in de zogenaamde 'search and rescue'-zone belandde, bevond het zich in het gebied waar Malta de reddingsoperatie op zich moet nemen.

Maar La Valetta weigerde dat. 'De boot bevindt zich dichter bij het Italiaanse eiland Lampedusa dan bij Malta. Bovendien willen de migranten geen Maltese hulp, ze willen voort koers zetten naar Italië', luidde de argumentatie van de Maltese autoriteiten tijdens telefonisch en e-mailoverleg met de Italiaanse collega's.

Lot onduidelijk

Omdat Malta weigerde tussenbeide te komen, namen een Italiaans en een Britse schip van de Europese grensbewakingsdienst Frontex hen zaterdagochtend aan boord. Acht vrouwen en kinderen werden om medische redenen meteen naar Lampedusa overgebracht.

Over het lot van de overige vluchtelingen heerste zaterdagnamiddag nog altijd grote onduidelijkheid. Want de Italiaanse regering wil de schepen niet zomaar laten aanmeren in een van haar havens.

Drie scenario's

Volgens de Italiaanse media bestuderen de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, en premier Giuseppe Conte drie scenario's. In de eerste plaats overwegen ze contact op te nemen met de Libische autoriteiten met de vraag de vluchtelingen terug te nemen.

Een tweede piste bestaat erin de migranten aan boord van de schepen te identificeren om na te gaan of ze in aanmerking komen voor erkenning als asielzoeker in de Europese Unie.

Maar Salvini zou vooral het derde scenario promoten bij premier Conte: de andere Europese lidstaten onder druk zetten om ermee in te stemmen de 450 vluchtelingen over heel Europa te verdelen zodra ze aanmeren in Italië.

'Als de andere Europese lidstaten niet meegaan in dat verhaal, krijgen de schepen geen toestemming om in Italië aan te meren', is in Italiaanse regeringskringen te horen.

Aquarius

De affaire doet erg denken aan wat zich enkele weken geleden afspeelde met het Duitse schip Lifeline. Dat dobberde met 233 vluchtelingen aan boord dagenlang op zee rond omdat het niet welkom was in Italië en Malta.

Uiteindelijk kon het een Maltese haven binnenvaren nadat een deal bereikt was over de herverdeling van de vluchtelingen over verschillende Europese lidstaten. Ook ons land bood aan enkele van die migranten op te vangen.

Herhaling

De kans is groot dat Italië de volgende weken en maanden nog heel wat vluchtelingenschepen weigert. Salvini, de leider van de extreemrechtse Lega, heeft de Italianen immers beloofd 'het aantal migranten dat op de Italiaanse kust aanspoelt tot nul terug te dringen'.