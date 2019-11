Jambon en Catalaanse ambtsgenoot roepen EU op tot actie

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn Catalaanse ambtsgenoot Quim Torra roepen Europa op om nieuwe onafhankelijke staten gemakkelijker te integreren in de Europese Unie. Dat gebeurde naar aanleiding van een bezoek dat Jambon zaterdag bracht aan Barcelona, op uitnodiging van de Catalaanse regering.

Jan Jambon stak, net als voorganger Geert Bourgeois, de Catalanen een hart onder de riem. Hij onderhoudt al langer vriendschappen met Barcelona en was waarnemer bij verschillende peilingen in aanloop naar het grote onafhankelijkheidsreferendum. 'Dit zijn geen normale tijden voor Catalonië', zei hij na een gesprek van zowat 45 minuten met Quim Torra.

Ballingschap

De Catalaanse president vond het vorig jaar na zijn verkiezing belangrijk dat de Vlaamse regeringsleider de eerste buitenlandse gast was die hij officieel kon ontvangen in Barcelona. Hij sprak opnieuw zijn waardering uit voor de gastvrijheid van onze regio voor Carles Puigdemont en de andere regeringsleden die in ballingschap leven.