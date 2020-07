Jean Castex, het Zwitsers zakmes van de Franse president...

Emmanuel Macron vat het laatste luik van zijn mandaat aan met Jean Castex als premier. Hij rekent op diens goede relaties met vakbonden en lokale besturen, reputatie als consensusbouwer en ervaring in de gezondheidssector en in de tentakels van de macht om te scoren in de aanloop naar 2022.

2 april 2020. In Prades, een 5.800 zielen tellende gemeente in het zuidwesten van Frankrijk, houdt burgemeester Jean Castex via Zoom een vergadering met zijn medewerkers wanneer plots zijn gsm rinkelt. Aan de andere kant van de lijn hangt Édouard Philippe. 'We kunnen uw hulp in Parijs goed gebruiken', zegt de Franse premier. In Frankrijk geldt al anderhalve maand een strikte coronalockdown. Maar de tijd is stilaan rijp om een exitstrategie op poten te zetten. En daarvoor lijkt de 55-jarige Castex de geknipte persoon.

Dat de Franse premier bij de gematigde conservatief aanklopt, is niet onlogisch. Castex heeft in de loop der jaren flink wat expertise opgebouwd in de gezondheidszorg. In de periode 2005-2007 werkte hij als kabinetschef van toenmalig minister van Volksgezondheid Xavier Bertrand een strategie uit tegen mogelijke grieppandemieën. Hij hield aan die functie een uitgebreid netwerk in de sector over.

Monsieur Déconfinement

Als 'trouwe dienaar van de staat' aarzelde Castex die bewuste tweede dag van april geen seconde om Philippes verzoek te aanvaarden. De opdracht was nochtans niet zonder risico. Als Castex en zijn 18-koppige expertengroep het slot te snel van de samenleving haalden, dreigden ze een tweede coronagolf uit te lokken. Ging de versoepeling te traag, dan zouden ze de economische en sociale crisis in het land verergeren.

De tentakels van de macht hebben geen geheimen voor Castex.

Ruim twee maanden was de zesde verdieping van een gebouw aan de Avenue de Ségur de biotoop van Castex en co. Het werk loonde: vooralsnog verloopt de overgang naar de anderhalvemetermaatschappij naar wens. Toen Castex op 5 juni afzwaaide en terugkeerde naar zijn gezin in Prades, bestond hier en daar al het vermoeden dat hij snel weer in Parijs zou staan. Met zijn optreden als 'Monsieur Déconfinement' was hij met stip gestegen op de lijst van kandidaat-ministers in Macrons volgende regering.

Veelzijdigheid

Door een beroep te doen op Castex lijkt Édouard Philippe de rode loper uitgerold te hebben voor zijn opvolger in het Matignon. Macron lijkt vooral gecharmeerd door de veelzijdigheid van de vijftiger.

De tentakels van de macht hebben geen geheimen voor Castex. Niet alleen was hij jarenlang kabinetschef, hij draaide ook een tijd mee als het nummer twee op het Elysée toen Nicolas Sarkozy daar de plak zwaaide. Delicate dossiers, zoals de invoering van de minimumdienstverlening bij het openbaar vervoer, zijn hem evenmin vreemd.

Jean Castex is als een Zwitsers zakmes. Hij heeft overal connecties en handelt steeds juist op het gepaste moment. Franck Louvrier Ex-adviseur Nicolas Sarkozy

De nieuwe premier, een vertrouwenspersoon van Macrons kabinetschef, staat erom bekend de dialoog te verkiezen en altijd naar consensus te streven. Het leverde hem goede relaties op met de vakbonden. Wellicht hoopt de president via zijn nieuwe luitenant de sociale partners te paaien en zijn pensioenhervorming alsnog op de rails te krijgen.

Relaties smeren

Daarnaast kan Castex als afgezant van een kleine gemeente helpen de relaties tussen Parijs en de lokale besturen te smeren. Op die lijn zat de voorbije tijd behoorlijk wat ruis.