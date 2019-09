Jo Johnson, verscheurd tussen familieband en landsbelang

Het vertrek van Jo Johnson, broer van premier Boris, maakt dat de tory's nog meer opschuiven naar het kamp van de harde brexiteers.

‘De voorbije weken was ik verscheurd tussen loyauteit aan mijn familie en het nationaal belang’, tweette de 47-jarige Jo Johnson donderdag tot verrassing van zelfs zijn medewerkers. Vooral omdat hij vervolgde met: ‘Het is een onoplosbare spanning en daarom is het tijd voor anderen om mijn rol als parlementslid en minister over te nemen.’ De tweet eindigde met hashtag #overandout.

Voor de Britse premier Boris Johnson kwam de boodschap als een nieuwe tegenslag, nadat hij woensdag al twee cruciale stemmingen in het Lagerhuis verloor. Daar kon hij niet verhinderen dat een wet in de maak is om de door hem gewilde no deal te verhinderen. En hij kreeg er vervolgens onvoldoende steun voor zijn plan dan maar vervroegde verkiezingen af te kondigen, in de hoop die te winnen en daarna alsnog zijn no deal te krijgen.

Boris Johnson is daarmee sinds begin deze week opgesloten in Downing Street nummer 10 door een vijandig parlement. Hij krijgt zijn zin niet met de no deal, heeft geen meerderheid meer en kan zelfs zijn regering niet doen vallen en verkiezingen uitlokken.

Tweede referendum

Niet dat hij zich daarbij neerlegt. Donderdagmiddag gaf Boris Johnson een speech waarin hij opriep tot verkiezingen op 15 oktober, vlak voor de Europese brexit-top van 19 oktober. Die toespraak moest de start worden van een ‘het volk tegen het parlement’-campagne, maar het plotse ontslag van zijn broer deed die al aan vaart minderen nog voor ze goed en wel was begonnen.

Jo Johnsons vertrek maakt dat de tory’s nog meer opschuiven naar het kamp van de harde brexiteers. De jongste broer van de premier is namelijk pro-Europees. Eerder nam hij al ontslag uit de regering van Theresa May omdat hij vond dat er een tweede referendum over de brexit moet komen. Dat hij daarna alsnog de campagne van zijn broer steunde om May op te volgen deed wenkbrauwen fronsen, maar werd gezien als een kwestie van familiale loyauteit. Die kwam dus donderdag ten einde.

Net als Boris Johnson groeide Jo Johnson op in Ukkel, waar de broers les volgden aan de Europese school en hun vader voor de Europese Commissie werkte. Jo Johnson liep universiteit aan Oxford maar studeerde ook aan de ULB in Brussel. Hij werkte even als investeringsbankier voor Deutsche Bank, ging daarna aan de slag voor Financial Times, waar hij de invloedrijke Lex Column leidde, en ging in 2010 in de politiek. Hij werd daarna staatssecretaris in de regeringen-Cameron, -May en -Johnson, waar hij tot gisteren bevoegd was voor industrie, energie en economie.

Daarmee is hij de eerste minister die de kersverse regering verlaat. De broers hielden het hoffelijk. Een woordvoerder van Downing Street zei dat ‘de premier, als politicus en broer, begrijpt dat dit geen makkelijke beslissing was.’ De kiezers van Oprington, een district in Kent, ‘konden zich geen beter parlementslid hebben gewenst’, zei Downing Street.

Niet dat het iets aan de strijdlust van grote broer Boris verandert. Hij hoopt maandag alsnog 434 parlementsleden van het Lagerhuis achter zijn plan voor vervroegde verkiezingen te krijgen. Hij wil zo het no-dealscenario weer mogelijk te maken en met die stok achter de rug alsnog de EU27 tot een nieuwe deal te dwingen.