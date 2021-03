Joan Laporta, FC Barcelona's hoop in barre sportieve en economische tijden

Vier maanden na het ontslag van Josep Maria Bartomeu hebben tienduizenden 'socio's' van FC Barcelona Joan Laporta op het schild gehesen als nieuwe voorzitter. Ze hopen dat de overtuigde nationalist de dwalende Catalaanse voetbaltrots weer de weg kan wijzen naar sportieve en economische successen.

In tijden van nood hebben mensen de neiging terug te grijpen naar beproefde recepten. De sportwereld is daar geen uitzondering op. Dat bewees de voorzittersverkiezing bij de Catalaanse voetbalgrootmacht FC Barcelona. Elf jaar nadat Joan Laporta i Estruch op een sportief hoogtepunt als president afscheid genomen had van de azulgranas, keert socio nummer 13.352 door de grote poort terug naar Camp Nou.

De 58-jarige advocaat dribbelde moeiteloos zijn rivalen, Víctor Font en Toni Freixa. Gedreven door fijne herinneringen aan het eerste voorzitterstijdperk van Laporta (2003-2010) schaarden 30.184 van de ruim 55.600 clubleden die hun stem uitbrachten, zich achter de Barcelonees.

Tijdens zijn eerste mandaat had Laporta bewezen een gedegen werfleider te zijn, zeker op sportief vlak. Toen hij in 2003 de presessjerp overnam, glom de Catalaanse club niet langer van trots. Al vier jaar wachtten de socio's op een titel of bekerwinst.

Enkele trainerswissels, gerichte spelersaankopen en de ontbolstering van eigen talent luidden de ommekeer in. Tijdens Laporta's bewind pakte Barça ruim een dozijn titels en bekers, waaronder twee keer de Champions League.

Barre tijden

Een decennium later beleeft de Catalaanse voetbaltrots weer barre tijden. Het jongste sportieve succes dateert van april 2019. In de Spaanse competitie moet de club Atlético de Madrid voor zich dulden, in de Champions League balanceert ze op de rand van de uitschakeling in de achtste finales. Bovendien gaf het Argentijnse goudhaantje Lionel Messi aan andere oorden te willen opzoeken.

Economisch gaat het FC Barcelona ook niet voor de wind. Net als veel andere Europese sportclubs lopen de azulgranas door de coronapandemie flink wat inkomsten mis. Tegelijkertijd torst Barça een schuldenberg van 1,173 miljard euro. Zonder clementie van zijn schuldeisers dreigt tegen juni een liquiditeitscrisis.

Bovendien lopen de Catalanen in het vizier van justitie. Die beschuldigde toplui van de club er vorig jaar van een bedrijf ingehuurd te hebben om een lastercampagne op te zetten tegen (ex-)spelers die zich kritisch uitlieten over Barça. Het doel? Het imago van toenmalig preses Josep Maria Bartomeu oppoetsen. De zakenman, die eind oktober 2020 ontslag nam, belandde vorige week nog een nacht in de cel.

Op de dool

Meer dan ooit lijkt de voetbalreus op de dool. Kan het dan verbazen dat de heimwee naar de successen van begin deze eeuw de socio's weer in de armen drijft van de man die hen naar de grootste triomfen in de 121-jarige geschiedenis leidde? Laporta speelde dat roemrijke verleden wat graag uit in de verkiezingscampagne.

Hoe hij FC Barcelona, na een politiek intermezzo in het Catalaanse parlement en de Barcelonese gemeenteraad, weer naar sportieve en economische glorie denkt te gidsen, laat de nationalist voorlopig in het midden. Zijn eerste transfer kondigde hij wel al aan. Ferran Reverter, de CEO van MediaMarkt Saturn, wordt de directeur-generaal van de club. Hij krijgt de taak FC Barcelona te reorganiseren. Jordi Cruijff, de zoon van Laporta's goede vriend Johan Cruijff, lijkt in de running als sportief directeur.