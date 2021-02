Joe Biden hernieuwt alliantie met Europa

In zijn eerste ontmoeting met Europese leiders - in een video-overleg - slaat de Amerikaanse president Joe Biden de Trump-pagina om: 'De transatlantische alliantie is terug. En we kijken niet achterom.'

Joe Biden zoomde vrijdagnamiddag in voor een eerste overleg met de leiders van de G7, de belangrijkste industrielanden. Luttele uren later spraken Biden en het kruim van de Europese leiders elkaar virtueel toe op de veiligheidsconferentie in München. Dat gebeurde allemaal op de dag waarop de Verenigde Staten formeel opnieuw lid werden van het klimaatverdrag van Parijs.

Bij elk van die contacten zaten Amerikanen en Europeanen op één lijn: of het nu ging om een financiële boost voor vaccins voor de arme landen, de strijd tegen de klimaatverandering, het engagement van collectieve defensie in de schoot van de NAVO, de verdediging van democratie en de persvrijheid of een uithaal naar de Russische tactiek van verdeel-en-heers.

2,2 miljard euro Europese steun aan Covax Europa pompt 2,2 miljard euro in Covax, een internationaal initiatief om goedkope vaccins aan te kopen voor de ontwikkelingslanden. 1 miljard daarvan is afkomstig van de Europese Commissie - Duitsland legt 900 miljoen euro in het bakje.