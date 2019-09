John Bercow stopt als 'Speaker' Brits Lagerhuis

De voorzitter van het Britse parlement geldt als een medestander van de eurofiele lagerhuisleden die een 'no deal'-brexit willen tegenhouden.

John Bercow heeft maandag aangekondigd dat hij na de brexitdeadline van 31 oktober terugtreedt als 'Speaker', zoals de invloedrijke voorzitter van het Britse Lagerhuis genoemd wordt. Hij deed dat uitgerekend op de dag dat Conservatief premier Boris Johnson het parlement erg omstreden laat opschorten tot 14 oktober.

John Bercow roept op tot 'order'.

In het Britse brexitsaga verwierf de 56-jarige Bercow de voorbije maanden aanzienlijke beroemdheid door de bombastische manier waarop hij ruziënde parlementsleden keer op keer aanmaande tot 'order'. Als Speaker heeft hij een grote invloed op hoe de procedures in het Lagerhuis nageleefd worden.

Bollocks to brexit

Bercow zetelt als sinds 1997 namens de Conservatieven in het parlement, en werd in 2009 verkozen tot 'Speaker'. En hoewel hij in die hoedanigheid neutraal hoort te zijn, verwijten Conservatieve hardliners hem al lang vooral de eurofiele tegenstanders van de brexit genegen te zijn.

Zo is het bekend dat Bercows vrouw rondrijdt met een auto waarop een sticker kleeft met de boodschap 'bollocks to brexit'. Zowel dit voorjaar als vorige week gunde hij backbenchers het uitzonderlijke recht om de agenda van het parlement in handen te nemen, wat normaal de regering toekomt.

Zo konden dissidenten toenmalig premier Theresa May dwingen in maart brexituitstel te vragen. En vorige week konden de oppositiepartijen, geholpen door 21 toryrebellen, ook Johnson dwingen een 'no deal' uit te sluiten.

Buitenbeentje

Dat Johnson, in een ijdele poging dat verzet in de kiem te smoren, daarom besliste het parlement te laten opschorten, deed Bercow furieus reageren vanuit zijn vakantieoord. Hij noemde Johnson demarche 'een constitutionele schande'.

Met zijn eerder linkse standpunten ligt hij sowieso al lang slecht bij de rechtervleugel van de Britse Conservatieven. Zijn herverkiezingen als Speaker dankte Bercow de voorbije jaren dan ook vooral aan de steun van de socialistische oppositiepartij Labour.

Als zoon van een taxichauffeur, en nazaat van joodse migranten uit Roemenië, gold hij ook altijd een beetje als een buitenbeentje onder de Conservatieve parlementsleden, die doorgaans uit de betere families stammen en vaak opgeleid zijn aan de Britse elitescholen.

Als Conservatief studentenleider stond Bercow nochtans bekend om zijn zeer rechtse standpunten. Zo dweepte hij met Enoch Powell, een vooraanstaand Conservatief dat in de jaren 60 met zijn beruchte 'Rivers of Blood'-speech waarschuwde voor de instroom van migranten uit de voormalige Britse kolonies.

Intimidatie