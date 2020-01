Johnson: 'Brexit begin van nieuw tijdperk'

Johnson noemt de brexit 'geen einde, maar een begin' van een nieuw hoofdstuk in de Britse geschiedenis. De Britse regering publiceerde een uur voor de brexit een filmpje met de speech van Johnson. Hij stelde dat veel mensen 'dachten dat dit moment nooit zou komen', terwijl anderen ongerustheid of verdriet voelen. 'En is er is een derde groep, waarschijnlijk de grootste, die begon te vrezen dat het politieke getouwtrek nooit zou eindigen.'