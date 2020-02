Johnson beslist eind juni over harde brexit

De Britse premier Boris Johnson oordeelt eind juni of 'goede vooruitgang' geboekt is in de brexitonderhandelingen met de EU. Als dat niet het geval is, dan legt de Britse regering zich uitsluitend toe op een brexit zonder akkoord.

Enkele dagen nadat de Europese Unie afgeklopt heeft op een mandaat voor de onderhandelingen over de brexit, is Downing Street donderdag met een eigen document gekomen. Meteen is duidelijk dat de onderhandelingen, die maandag beginnen, moeilijk zullen verlopen.

In ruil voor een handelsakkoord verwacht Europa van het Verenigd Koninkrijk dat de deal in lijn blijft met de Europese regels over overheidssteun, milieuvereisten en werknemersrechten. Ieder handelsakkoord moet 'de hoge gemeenschappelijke standaarden behouden waarbij de EU-regels het referentiepunt zijn', luidt het in het Europese document.

CETA-verdrag

De Britse premier verwerpt die bepaling evenwel. 'Het doel van wat we doen, is dat het Verenigd Koninkrijk de dingen anders en beter kan doen. Het enige wat wij willen, is de erkenning van ieders hoge standaarden en toegang tot elkaars markt. We vragen de EU ook niet iedere bijzonderheid in onze wetgeving te volgen, dan heeft het ook geen zin dat zij dat van ons verlangen.'

Geografie is geen reden om de democratie te ondermijnen. Michael Gove Minister verantwoordelijk voor de brexit

De Britten streven naar een handelsakkoord naar Canadees model, maar de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier heeft dat al uitgesloten. 'Het probleem is dat het VK Canada niet is. Dat komt door de nabijheid van het VK bij de EU en het handelsvolume.' Canada krijgt in het CETA-verdrag de verplichtingen die de EU van het VK eist, niet opgelegd.

Michael Gove, de Britse brexitminister, verklaarde in het parlement in Londen dat 'geografie geen reden is om de democratie te ondermijnen'. 'We gaan ons niet dynamisch afstellen op EU-regels opgesteld volgens EU-voorwaarden en geregeerd door EU-wetten en -instellingen.' Als de EU geen Canadees handelsakkoord wil toestaan, dan kiest het VK voor een Australisch model waarbij de aangerekende tarieven bepaald worden de Wereldhandelsorganisatie.

Financiële sector

Londen wil ook sneller duidelijkheid over de financiële sector. Daarom wil het een wettelijk bindend akkoord over markttoegang en eerlijke concurrentie. DE EU wil momenteel niet verder gaan dan een 'vrijwillige samenwerking' in de financiële regelgeving.

Volgens de Britse financiële industrie is de toegang tot de Europese markt onduidelijk en kan die toegang binnen de 30 dagen worden ingetrokken. De Britten willen daarom een duidelijk akkoord, omdat ze vrezen dat de Europeanen bij de minste afwijking van hun regels de toegang voor de Britten zullen sluiten.

Het VK ziet die gesprekken los van de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord. Europa is daartoe niet geneigd. Brussel streeft ook naar zekerheid over de visserijakkoorden. Tegenover de gefragmenteerde Britse aanpak staat dus de Europese totaalaanpak.

Eind juni

Voor Johnson blijft het primordiaal dat tegen eind december van dit jaar de akkoorden op tafel liggen. Anders vertrekt hij zonder akkoord. De Britse regering vraagt daarom een 'brede basistekst' tegen eind juni, die dan snel gefinaliseerd wordt eind september.