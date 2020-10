Johnson dreigt met 'no deal'

De Britse premier Boris Johnson bereidt zijn land voor op een 'no deal', een vertrek uit de Europese Unie zonder een handelsdeal. Toch sluit hij, ondanks dat ferme staaltje bluf, verder overleg met Europa niet uit.

Johnson haalde vrijdagmiddag het grote geschut boven tegen de Europese Unie. De Europese leiders beslisten donderdag dat ze voort willen onderhandelen met Londen over een handels- en samenwerkingsakkoord, maar dat de Britten wel moeten bewegen.

Er resten nog slechts twee tot drie weken om een akkoord te bereiken over een tarief- en quotavrije handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De EU-leiders eisen vooruitgang in de drie moeilijke dossiers die een deal voorlopig onmogelijk maken: visserij, fair play en eenzijdige sancties als een van de twee partijen de afspraken met de voeten treedt.

Johnson schoof vrijdagmiddag alle schuld voor de slecht lopende onderhandelingen weer door naar Europa. Volgens Johnson is Europa niet langer bereid een handelsakkoord te smeden. 'Al wat we vroegen was een akkoord zoals dat met Canada', zei Johnson. 'Nu moeten we ons klaarmaken voor een akkoord zoals de EU heeft met Australië.'

Johnson blijft bij de oneliners die hij al meer dan een jaar hanteert. Europa heeft geen handelsakkoord met Australië: Johnson gebruikt die term Australië voor een 'no deal'. En Europa is bereid meer te bieden dan het CETA-verdrag met Canada, maar wel met goede afspraken over de toepassing ervan en garanties dat de Europese interne markt intact blijft.

De stoere taal van Johnson is gericht aan de Europese leiders die in Brussel vergaderen. Johnson hoopt hen een geweten te schoppen door een crisis uit te lokken, in de hoop dat de Europeanen met hangende pootjes terugkomen. Ook die reacties hadden de Europese leiders donderdag ingecalculeerd.

Johnson houdt de deur wel open voor overleg met Europa. Naar verluidt gaan de geplande onderhandelingen volgende week in Londen en de week daarna in Brussel gewoon door. Wel legt de Britse premier alle schuld voor de mislukking nu al bij Europa. Het spelletje blufpoker is begonnen.