Johnson duwt deur naar no deal brexit open

Het pond daalt dinsdag nadat de Britse premier Boris Johnson de deur naar een no deal brexit weer open duwt.

De Britse premier Boris Johnson wil wil elke verlenging van de overgangsperiode na de brexit voorbij 2020 verbieden. Dat zegt een bron in de Britse regering aan de Britse pers.

'Vorige week heeft het publiek gestemd voor een regering die de brexit zal realiseren en het land zal toelaten vooruit te gaan. Dat is precies wat we vanaf deze week willen doen', aldus de bron bij Downing Street 10. 'Ons programma vermeldde duidelijk dat we de transitieperiode niet zullen verlengen.'

Overgangsperiode

Het Verenigd Koninkrijk stapt op 31 januari uit de Europese Unie. Daarna start nog een overgangsperiode van elf maanden, waarin Londen en de EU27 een handelsakkoord willen sluiten. Zo'n akkoord - vergelijkbaar met het Europees-Canadese handelsakkoord CETA - op elf maanden afronden is echter ambitieus. De onderhandelingen over CETA duurden zeven jaar.

Johnson zal deze week echter een wetsontwerp indienen in het House of Commons, dat de regering wettelijk verbiedt om de transitieperiode te verlengen tot in 2021. Het parlement, dat nu door Johnson wordt gecontroleerd, zou vrijdag al daarover kunnen stemmen.

Hard brexit