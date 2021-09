Johnson herschikt Britse regering

Brits minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is opzijgeschoven, nadat hij een Grieks strand had verkozen voor crisisbeheer in Afghanistan.

Geen Britse regering - toch het summum van vernuftige politieke messenplanterij - is die naam waard zonder een bijltjesdag in Downing Street 10 op tijd en stond. Een voor een roept Conservatief premier Boris Johnson woensdagmiddag een resem ministers, staatssecretarissen en andere functionarissen bij zich. De 'cabinet reshuffle' leverde al zeker vijf verschuivingen op.

Het opvallendste vertrek is dat van minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Hij gaat nu aan de slag als minister van Justitie, wat als een aanzienlijke degradatie gezien wordt. Raab kwam de jongste weken fel in opspraak toen hij op reis was in Kreta, terwijl de taliban in recordtempo Afghanistan heroverden. Vervroegd terugkeren weigerde hij naar verluidt. Duizenden e-mails van angstige Britse Afghanen bleven onbeantwoord op zijn kabinet, een telefoongesprek met zijn Afghaanse ambtgenoot miste hij.

Brexit

Raab, jarenlang een Conservatieve backbencher, maakte dankzij de brexit de jongste jaren een snelle klim op de machtsladder. Na het referendum, waarbij hij fel campagne had gevoerd voor een exit uit de EU, kon toenmalig Theresa May niet anders dan hem opnemen in haar regering. In de zomer van 2018 werd Raab zelfs haar hoofdonderhandelaar in Brussel. Drie maanden later nam hij alweer ontslag, uit onvrede over het scheidingsverdrag dat May had afgeklopt.

Met zijn ideologische zuiverheid als brexithardliner intact was Raab later een van de tien kandidaten om de opgestapte May op te volgen. Johnson won die interne torystrijd makkelijk, maar Raab werd beloond met de functie van Brits topdiplomaat. Toen Johnson vorig jaar een tijd op intensive care belandde met een coronabesmetting was Raab zijn plaatsvervanger.

Raab wordt opgevolgd door Lizz Truss, die punten scoorde als minister van Internationale Handel door een resem postbrexitvrijhandelsakkoorden te sluiten, onder meer met Japan en Australië. Om jurist Raab niet helemaal te laten vallen maakte Johnson op Justitie ruimte door Robert Buckland te ontslaan. Hij werd alom geprezen, maar had een erfzonde: Buckland was destijds een 'remainer'.

Onderwijs

Zoals verwacht werd ook Gavin Williamson ontslagen als minister van Onderwijs. Hoewel hij in 2019 Johnsons campagne leidde om partijleider en premier te worden, was Williamsons positie onhoudbaar. Hij maakte vorig jaar een zootje van de 'A-levels', de eindscores van laatstejaarsstudenten in het middelbaar onderwijs. En hij voerde een uiterst bochtig parcours bij het sluiten en heropenen van scholen in coronatijden.