Johnson kondigt strengere Britse lockdown aan

De 88-jarige Trevor Cowlett kreeg maandag het AstraZeneca/Oxford-vaccin in het Churchill Hospital in Oxford.

De Britse regering scherpt de lockdown nog aan om te vermijden dat het gezondheidsstelsel helemaal onderuitgaat. Premier Boris Johnson zet alle hoop op een snelle vaccinatiecampagne.

De Britse premier Johnson kondigde de nieuwe coronamaatregelen maandagavond aan in een televisietoespraak. Een dag eerder had hij al gewaarschuwd dat een aanscherping van de lockdown onvermijdelijk zou zijn door de explosieve toestand. Maandag noteerde het Verenigd Koninkrijk voor de zevende dag op rij meer dan 50.000 coronabesmettingen.

Engeland gaat over naar een nationale lockdown. Burgers mogen het huis niet verlaten, tenzij voor essentiële verplaatsingen, zoals boodschappen. Basis- en secundaire scholen en universiteiten schakelen vanaf dinsdag over op afstandsonderwijs.

Johnson stond onder zware druk om extra maatregelen te nemen. Keir Starmer, de leider van de oppositiepartij Labour, had zondag al opgeroepen tot een volledige lockdown. Ook de gezondheidsdiensten drongen aan op ingrijpende maatregelen om een ineenstorting te vermijden. Johnson gaf in zijn speech toe dat de ziekenhuizen onder de zwaarste druk staan sinds het begin van de pandemie.

Coronamutatie

Het Verenigd Koninkrijk werd enkele weken geleden opgeschrikt door de ontdekking van een mutatie van het coronavirus. Dat zou veel besmettelijker zijn dan de oorspronkelijke variant. De ziekenhuizen in de hoofdstad Londen en het zuiden van Engeland werden in de eindejaarsperiode overspoeld. Ambulances stonden voor de spoeddiensten in de file om patiënten af te leveren.

In Londen is de toestand dramatisch. Daar wordt geflirt met de maximale bezetting. Bruno Holthof CEO Universitair Ziekenhuis Oxford

'De Britse zorg betaalt een zware prijs voor de hoofdstad Londen, die in de aanloop naar kerst deed alsof het virus niet bestond', zei Bruno Holthof, de Belgische CEO van het universitaire ziekenhuis van Oxford, afgelopen weekend in een interview met De Tijd. 'Bij ons is het op dit moment onder controle. In het graafschap Kent (tussen Dover en Londen, red.) en in Londen is de toestand dramatisch. Daar wordt geflirt met de maximale bezetting.'

Massale vaccinatie

Om te vermijden dat het gezondheidssysteem helemaal onderuitgaat, zette de Britse regering de voorbije week al haar geld in op een massale vaccinatie. Het land begon maandag de inentingscampagne met het vaccin dat is ontwikkeld door AstraZeneca en Oxford. Het middel had vorige week groen licht gekregen van de Britse geneesmiddelenwaakhond. Eerder waren de Britten al begonnen met de toediening van het Pfizer/BioNTech-vaccin.