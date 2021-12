Johnson ontketent partijrevolte met covidpaspoort

Na de enorme ophef over 'Partygate' dreigt het gezag van Brits premier Boris Johnson opnieuw een dreun te krijgen: vermoedelijk stemt een recordaantal tory's tegen de coronarestricties van hun eigen leider.

Het Britse lagerhuis keurt dinsdagavond waarschijnlijk nieuwe covidrestricties goed waarmee Conservatief premier Boris Johnson de opmars van de omikronvariant hoopt af te remmen. Opvallend: dat zal hem alleen maar lukken door de steun van Labour-oppositieleden. Naar verluidt plannen ruim 70 tory-backbenchers tegen de invoering van een coronapaspoort te stemmen, de grootste partijrevolte sinds Johnson in juli 2019 aan de macht kwam.

De essentie Boris Johnson wil de omikronvariant te lijft gaan met 'Plan B', dat onder meer een covidpaspoort verplicht maakt bij grote events.

Tientallen partijgenoten vinden dat een aanval op de burgerlijke vrijheden en zullen tegenstemmen.

Die dissidentie volgt op de grote ophef over de kerstfeestjes die vorig jaar in volle lockdown zouden hebben plaatsgevonden in Johnsons ambtswoning.

Sommige partijgenoten hinten op Johnsons ontslag, zeker als donderdag ook een tussentijdse verkiezing in een veilig Conservatief district verloren zou gaan.

Het Verenigd Koninkrijk telt opnieuw bijna 55.000 besmettingen per dag, wat de absolute piek van januari dit jaar zowat evenaart. Omdat intussen 70 procent van de Britten volledig gevaccineerd is, liggen het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorlopig wel veel lager. Niettemin doet de nieuwe covidvariant vrezen voor 'een vloedgolf aan infecties'. Omikron heeft al een eerste Britse dode geëist, is nu verantwoordelijk voor 20 procent van 's lands besmettingen en zou in Londen eerstdaags de dominante variant worden.

Plan B

Dit weekend sprak Johnson al de ambitie uit om tot Nieuwjaar dagelijks 1 miljoen boosterprikken te geven, wat meteen tot lange wachtrijen voor de vaccinatiecentra leidde. 'Plan B', waarover het parlement straks stemt, zou vanaf woensdag thuiswerk opnieuw de norm maken. Mondmaskers moeten opnieuw binnenshuis op, zij het niet in pubs en restaurants. Zorgpersoneel wordt tegen april verplicht zich te laten vaccineren. En er komt een covidpas voor grote events, die alleen nog bijgewoond kunnen worden door wie volledig ingeënt is of een recente test kan voorleggen.

Ongevaccineerde mensen diensten ontzeggen is een tweeledige maatschappij creëren. Dat is niet het soort land waarin we willen leven. David Jones Conservatief backbencher

Labour noemt het zijn 'patriottische plicht' die restricties in te voeren. Veel tory's rebelleren echter openlijk tegen hun eigen premier. Ze vinden de maatregelen overdreven, omdat de omikronvariant wel veel besmettelijker is maar mogelijk ook minder zware symptomen veroorzaakt. In een land dat geen identiteitskaarten heeft en een partij die een sterke libertaire traditie kent, wordt een covidpas bovendien gekapitteld als een aanval op de burgerlijke vrijheden.

Autoritarisme

Andrea Leadsom, de voormalige hoofdvertegenwoordiger van de regering-Johnson in het lagerhuis, zei dat haar kiezers 'nu minder bang zijn van covid dan van opdringerige en incoherente overheidsregels'. 'Ongevaccineerde mensen diensten ontzeggen is een tweeledige maatschappij creëren. Dat is niet het soort land waarin we willen leven', fulmineerde David Jones, de vicevoorzitter van de European Research Group.

Die machtige fractie van Conservatieve brexithardliners vervelde het voorbije jaar onder meer in de Covid Recovery Group, die bij elke lockdown bezwaar uit. Zoals backbencher Marcus Fysh, die Johnsons Plan B 'op de rand van autoritarisme' noemt.

Partygate

De dissidentie kan niet los gezien worden van de enorme ophef over 'Partygate', en de vraag hoeveel moreel gezag Johnson nog heeft. Tijdens het vorige eindejaar, zo bleek uit recente onthullingen, zouden in Downing Street enkele kerstfeestjes plaatsgevonden hebben met tientallen stafleden, terwijl Johnson net toen zijn landgenoten een lockdown had opgelegd. Dit weekend doken ook foto's op van Johnson die destijds een quiz presenteerde op zijn kabinet.

Het voedt steeds meer de sfeer van scandilitis rond Johnson - zie ook de omstreden renovatie van zijn ambtswoning en het ontslag van tory Owen Paterson, die zijn parlementszetel misbruikte om tegen betaling te lobbyen voor enkele bedrijven. En het voedt de kritiek dat er van beleid nog weinig in huis komt. Ook bij de brexithardliners, die steeds ongeduldiger worden over de vele losse eindjes van het vertrek uit de Europese Unie, van de Noord-Ierse kwestie over de visserijoorlog met Frankrijk en illegale migratie tot grote transportproblemen en lege winkelrekken.

Johnson mag de man zijn van 'get brexit done', hoe langer hoe meer rijst intern de vraag of de rol van de clowneske tory als 'bruikbare idioot' stilaan uitgespeeld is.