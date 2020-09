Johnson presenteert Europa een klapsigaar

De Britse premier Boris Johnson zet het internationaal recht opzij en verspeelt zo het vertrouwen van Europa. Zijn bommetjes bereiden de Britten voor op een harde brexit, maar dreigen in zijn eigen gezicht te ontploffen.

'Pacta sunt servanda. Verdragen en internationale afspraken moeten worden nageleefd.' Die baseline klinkt door in alle Europese reacties op de Britse ontwerpwet die het scheidingsverdrag met de Europese Unie eenzijdig amendeert. De gevreesde nachtmerrie van een georkestreerde no-dealbrexit lijkt werkelijkheid te worden.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageert 'zeer bezorgd op de intenties van de Britse regering om te breken met het scheidingsakkoord'. Aan het Schumanplein wrijven ze zich verbouwereerd in de ogen. 'Van een land dat lid is van de G7 verwacht je een verantwoordelijker houding.'

Ik ben zeer bezorgd over de intenties van de Britse regering om te breken met het scheidingsakkoord. Ursula von der Leyen Voorzitter Europese Commissie

De bommetjes die Boris Johnson deze week dropte, lijken onderdeel van een doelgericht offensief tegen 'Brussels'. Dat moet de publieke opinie voorbereiden op een harde brexit. Vorige week toverde Johnson alweer het magische woord Australië uit de mouw. Het is zijn manier om te zeggen dat er geen handelsakkoord komt met Europa. Londen zal de douanetarieven hanteren die de Wereldhandelsorganisatie voorschrijft. En nu ligt dus een ontwerpwet voor in het Britse parlement, waarvan zelfs een Britse minister beaamt dat die indruist tegen de internationale wetgeving.

Die wet was bedoeld als verrassing, een bom die zou ontploffen tijdens de onderhandelingen over een toekomstig handels- en samenwerkingsakkoord in Londen, in aanwezigheid van de Europese onderhandelaar Michel Barnier. Een lek van de Britse onderhandelaar David Frost verknalde de verrassing.

Iers protocol

De wet amendeert de aanpassingen die Boris Johnson nota bene zelf in oktober vorig jaar onderhandelde in het scheidingsakkoord: het Ierse protocol, bedoeld om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden. Johnsons voorganger Theresa May koos voor een langer verblijf van heel het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie tot een nieuwe relatie beklonken was. Maar Johnson, die al snel met de hele wereld handelsakkoorden wil sluiten, liet Noord-Ierland vallen en ging akkoord met een speciaal statuut waardoor Noord-Ierland de facto in de Europese markt blijft.

In de wet werden, in samenwerking met de Europese onderhandelaars, garanties ingeschreven inzake douanecontroles en het niet scheeftrekken van de concurrentie via staatssteun. Johnson wil die garanties nu door Britse ministers en rechters kunnen laten 'overrulen'.

Barnier liep woensdag niet weg van de gesprekstafel in Londen, ook al is alle vertrouwen zoek. Door weg te lopen zou Europa recht in de Britse val trappen en de zwartepiet toegespeeld krijgen. De Europese Commissie vraagt de Britse regering wel om een spoedvergadering van het gemeenschappelijke comité dat toeziet op de uitvoering van het scheidingsakkoord.

Die irrationale politiek krijg je als populisten aan de macht komen. Europese diplomaten