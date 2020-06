Johnson probeert met 'new deal' premierschap nieuw leven in te blazen

De Britse premier Boris Johnson hoopt met forse investeringen in infrastructuur 's lands economie nieuw leven in te blazen.

Bouwen, bouwen, bouwen. Met die mantra hoopt de Britse premier Boris Johnson 's lands economie, en zijn premierschap, uit de coronamalaise te loodsen.

Enkele weken na het leeuwendeel van de lidstaten van de Europese Unie zoekt ook het Verenigd Koninkrijk zijn weg naar het 'nieuwe normaal' in de anderhalvemetermaatschappij. Nu de coronacrisis in het land voorlopig over haar hoogtepunt heen lijkt en het openbare leven langzaam maar zeker herneemt, is de tijd gekomen om werk te maken van het economisch herstel. Die boodschap stuurde premier Boris Johnson dinsdag de wereld in.

'We kunnen geen slachtoffer blijven van deze crisis', zei hij in een speech in Dudley, in het Engelse graafschap West Midlands. 'De coronapandemie heeft een duizelingwekkende val van de economie veroorzaakt. We moeten nu snel aan het werk, want we weten dat mensen bezorgd zijn om hun job en hun bedrijf.'

Mantra

Johnson meent de ideale remedie gevonden te hebben om het economische tij te keren en meteen ook de kritiek op zijn aanpak van de coronacrisis te doen verstommen. De mantra voor de komende tijd luidt 'bouwen, bouwen, bouwen'. 'We gaan ziekenhuizen bouwen, we gaan scholen bouwen, we gaan wegen bouwen. Maar we gaan ook groener bouwen en een mooier Verenigd Koninkrijk bouwen.' Voor de infrastructuurprojecten trekt de Conservatieve regering 5 miljard pond (ongeveer 5,5 miljard euro) uit.

De Britse premier beloofde voorts de bureaucratische rompslomp rond vastgoedprojecten af te bouwen en 12 miljard pond te investeren om de komende acht jaar tot 180.000 nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen te laten bouwen. 'De regering voert binnenkort de radicaalste hervormingen in ons planningssysteem door sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog', zei Johnson, die spreekt van een 'infrastructuurrevolutie'.

New Deal

Johnson spiegelt zijn plan aan de New Deal die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in de jaren 30 van de vorige eeuw in de steigers zette om de Verenigde Staten uit de Grote Depressie te loodsen. 'Aan dit project hangt een fenomenaal prijskaartje, het klinkt als een 'new deal'... Dat is ook de bedoeling', stelde de Britse premier.

De plannen wekken evenwel niet bij iedereen evenveel enthousiasme op. Critici merken op dat heel wat van de investeringen die Johnson dinsdag aanhaalde al aangekondigd waren maar nu gewoon versneld uitgevoerd worden.

Anderen plaatsen een vraagteken bij de omvang van het infrastructuurpakket. 'Duitsland kondigde een stimulusplan aan met een waarde van 4 procent van zijn bruto binnenlands product . Als het Verenigd Koninkrijk zich daaraan zou spiegelen, is een steunpakket van 80 miljard pond nodig. Een plan van 5 miljard pond kan je bezwaarlijk een 'new deal' noemen. Het verzinkt in het niets bij de maatregelen van andere landen', tweette Kate Forbes, de Schotse minister van Financiën.