Johnson stelt rebellen van Manchester ultimatum

In het Verenigd Koninkrijk nadert de koude oorlog tussen premier Boris Johnson en de burgemeester van Manchester Andy Burnham stilaan zijn ontknoping. Als beiden tegen dinsdagmiddag geen akkoord over striktere coronamaatregelen bereikt hebben, zal de regering die eenzijdig opleggen.

De onderhandelingen zijn al tien dagen aan de gang. Johnson wil dat Manchester een niveau 3-regio wordt, waar de meest strikte coronamaatregelen gelden. Onder meer bars, pubs en sportzalen moeten dan tijdelijk de deuren sluiten. De Labour-burgemeester vindt dat de premier de ernst van de situatie in Manchester overdrijft en eist meer financiële steun voor laagbetaalde arbeiders. Hij beschuldigt Johnson ervan het noorden van Engeland op de offeren om jobs in het zuiden te redden.

Wales en Noord-Ierland

De impasse toont hoe Johnsons plannen om het virus lokaal te bestrijden op politieke en geografische breuklijnen botsen. In een poging een nationale lockdown te vermijden, voerde de premier vorige week een systeem met drie niveaus in: plaatsen waar een gemiddeld risico op besmetting is (niveau 1), plaatsen met een hoog risico (niveau 2) en plaatsen met een zeer hoog risico (niveau 3). Afhankelijk van het niveau gelden al dan niet strengere regels.