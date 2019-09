Johnson stuurt kat naar persconferentie met Luxemburgse premier

De Britse premier Boris Johnson is al de hele namiddag in Luxemburg voor gesprekken met achtereenvolgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en premier Xavier Bettel. Onderwerp bij uitstek is nog altijd de brexit: op ruim zes weken van 31 oktober hebben Londen en Brussel nog geen akkoord over de boedelscheiding.

Volgens de BBC had Johnson gevraagd de persconferentie naar binnen te verplaatsen, maar heeft de Luxemburger dat verzoek geweigerd. Johnson gaf nadien wel een kort interview aan Sky News. Daarin zegt hij dat er 'net genoeg tijd is' voor een akkoord met de EU. 'Er wordt de laatste weken erg hard gewerkt, maar we zijn nu in een stadium beland waarin we dat werk echt moeten versnellen. Dat is wat vandaag is overeengekomen met Jean-Claude Juncker', aldus Johnson. 'Ik moet dit voorzichtig aanpakken, maar er is een goede kans op een akkoord, ik kan de vorm ervan zien en iedereen ziet min of meer in wat er kan gebeuren. Maar er moet beweging in komen, en de backstop moet eruit. Als we dat gedaan kunnen krijgen, doen we weer mee.'