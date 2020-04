Johnson treft bij terugkeer getroubleerd VK aan

De Britse premier Boris Johnson is eindelijk coronavrij, zijn land allerminst. Het zorgwekkend hoge dodentol maakt een snelle versoepeling van de lockdown onmogelijk, al is de economische impact stilaan enorm.

Na een ziekbed van 22 dagen heeft Johnson maandag zijn comeback gemaakt. Een maand geleden liet de Conservatief weten dat hij besmet was en dat hij in quarantaine zou voortwerken. Een week later moest hij echter naar het ziekenhuis, waar hij zelfs even op intensive care belandde. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab verving hem sindsdien.

'Het spijt me dat ik veel langer weg ben geweest dan ik had gewild', zei Johnson maandag op de stoep van Downing Street 10. Hoewel de goodwill voor zijn persoon immens is, zwelt de kritiek op zijn regering wel degelijk aan.

Het Verenigd Koninkrijk wachtte ruim een week langer dan de meeste Europese landen om in lockdown te gaan. De impact lijkt nu duidelijk. Volgens haar eigen definitie - hoofdadviseur Patrick Vallance noemde weken geleden alles onder 20.000 coronadoden 'een goed resultaat' - is de Britse overheid niet goed bezig.

21.116 Britse coronadoden In het VK stierven al 21.116 mensen aan het coronavirus. De ware dodentol zou echter twee keer hoger liggen.

De dodentol ligt intussen op 21.116. Maar uit berekeningen van de zakenkrant Financial Times blijkt dat het ware aantal zelfs ruim twee maal hoger moet liggen, en dat vorige week al de kaap van 40.000 coronadoden is gerond.

Te weinig tests en materieel

Zo telt de Britse regering amper mensen mee die in rusthuizen of thuis gestorven zijn. En zeker niet, zoals België, wie niet getest is. Simpelweg omdat er te weinig tests zijn. Enkele weken geleden beloofde minister van Gezondheid Matt Hancock 100.000 tests per dag tegen het einde van de maand. Zaterdag waren dat er nog altijd maar 29.058.

Artsen en verplegers klagen steeds luider het gebrek aan beschermend materieel en beademingstoestellen aan. Het VK kreeg van Brussel het aanbod om mee te stappen in een Europees aankoopprogramma, maar de regering sloeg dat af. Ideologische brexitzuiverheid primeert op de volksgezondheid, luidt de kritiek.

Gat in staatskas

Sowieso kreunde de Britse gezondheidsdienst NHS al onder de besparingsdrift. Om de economische coronacrisis te counteren draaide de regering wel de geldkraan open. Ze waarborgt voor ruim 330 miljard pond bedrijfsleningen. En wie tijdelijk werkloos is, ziet zijn loon tot 80 procent verzekerd. Maar toch.

Volgens de begrotingswaakhond OBR stevent het VK in het tweede kwartaal af op een krimp van 35 procent, de zwaarste klap in Europa. De werkloosheidsgraad verdrievoudigt tot 10 procent.

Intussen kleurt de staatskas bloedrood. Het tekort zou oplopen van 2,2 naar 14 procent van het bruto binnenlands product, het grootste deficit sinds de Tweede Wereldoorlog. De staatsschuld klimt richting 100 procent. Dat de Bank of England die toenemende schulden rechtstreeks financieert neemt de zorgen niet weg. En dat het VK in de brexitonderhandelingen het been stijf houdt, waardoor een desastreuze 'no deal' dreigt, al helemaal niet.

Geen versoepeling

De druk van het bedrijfsleven, Conservatieve donoren en regeringsleden om snel de lockdownmaatregelen af te bouwen, wordt dan ook groot. Toch leek Johnson maandag, gelouterd door zijn eigen ervaring, de volksgezondheid boven alles te stellen. 'Social distancing' wordt het 'nieuwe normaal.'