Johnson verliest zesde stemming op rij

De Britse premier Boris Johnson is er afgelopen nacht opnieuw niet in geslaagd steun in het parlement te vinden voor vervroegde verkiezingen op vijftien oktober. Het Brits parlement is ondertussen opgeschort.

Het Brits parlement is dinsdagochtend vroeg voor vijf weken opgeschort, tot 14 oktober. Vlak voor dat gebeurde, verloor premier Boris Johnson de zesde stemming op rij in het House of Commons. Johnson wilde op vijftien oktober vervroegde verkiezingen, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun.

Pauze

Daarmee wordt in het stilaan epische brexit-gevecht tussen Downing Street en het House of Commons in Londen voor een maand de pauzeknop ingedrukt. Op 17 en 18 oktober is er in Brussel een Europese top die voor Johnson de laatste kans betekent om zonder verder gezichtsverlies de brexit-deal met de EU27 te heronderhandelen. Johnson zei afgelopen nacht dat hij zal werken aan zo'n deal.

Als dat zou lukken, is er een uitweg uit de crisis. Het conflict van de voorbije dagen ging over wat er gebeurt als zo'n nieuwe deal niet uit de bus komt. Johnson wil dan zonder deal de EU uit, maar het parlement blokkeerde die weg. Zonder deal zal de premier verplicht zijn uitstel te vragen voor de brexit.

Johnson herhaalde maandagavond in het parlement dat hij dat uitstel niet zal vragen. De Conservatieve premier liet eerder al optekenen 'dat hij nog liever dood in een gracht ligt' dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen.

De Britse premier beschuldigde de oppositie ervan 'de wil van het volk' te dwarsbomen door nog eens uitstel te vragen. 'De mensen in dit land hebben genoeg' van de discussies in het parlement, vindt hij.

Nieuwe deal?

Door de zesde verloren stemming en de opschorting van het parlement zijn de spelregels voor de komende weken duidelijk. Johnson moet een nieuwe deal met de EU onderhandelen, of zal van het parlement toch gedwongen worden uitstel te vragen.