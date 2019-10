Johnson vraagt toch om uitstel

De Britse premier Boris Johnson stuurt een brief naar de EU met de vraag om de brexit uit te stellen.

In het Britse parlement was Johnson zaterdag duidelijk: 'Ik zal geen brexituitstel onderhandelen met Europa'. Maar op deze belofte is hij teruggekomen.

Want de president van de Europese Unie (EU), Donald Tusk, zegt een brief ontvangen te hebben van de Britse premier waarin hij verzoekt om een uitstel van de brexit. Johnson ondertekende de brief niet om te laten zien dat hij zelf niet achter het uitstel staat.

Daarnaast heeft de premier een brief bijgevoegd, die hij wel ondertekend heeft, waarin hij stelt dat een verder uitstel van de brexit een vergissing zou zijn. In een derde brief van de Britse vertegenwoordiger in Brussel staat geschreven dat de regering verplicht was om uitstel aan te vragen.

Amendement